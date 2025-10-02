LANGABEZIA
Langabezia tasa % 2,02 jaitsi da EAEn eta % 0,4 Nafarroan, irailean

2024ko iraileko datuen aldean, 1.027 langabe gutxiago (% 0,95) daude EAEn, eta 1.232 gutxiago (%4,16), Nafarroan. Halaber, abuztutik irailera, Euskadiko Gizarte Segurantzak 11.475 afiliatu irabazi ditu, aldiz, 719 pertsona gutxiago daude pertsona daude Gizarte Segurantzan izena emanda Nafarroan. 

GRAFCAV9524. VITORIA, 02/07/2025.- El paro registrado en Euskadi ha bajado en 1.268 personas en junio con respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,21 %, hasta situarse en los 103.391 demandantes de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social difundidos este miércoles, respecto al mismo mes del pasado año el desempleo también ha descendido en el País Vasco, en concreto en 2.976 personas, un 2,80 % menos. Por noveno mes consecutivo, la evolución interanual ofrece un saldo negativo. En la imagen una persona sale de la oficina de Lanbide del barrio de Salbura en la capital vasca. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Lanbideren bulego bat. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Irailean 2.200 langabe gutxiago (% 2,02) zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta 10 gutxiago Nafarroan (% 0,04), abuztuarekin alderatuta, Lanbidek eta Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera.

2024ko iraileko datuen aldean, 1.027 langabe gutxiago (% 0,95) daude EAEn eta Nafarroan, 1.232 gutxiago (% 4,16). 

EAEn langabezia gehien jaitsi den lurraldea Gipuzkoa izan da, % 3,43 (1.006 pertsona gutxiago), Bizkaiaren aurretik, % 1,81 (1.110 gutxiago). Aitzitik, Araban 84 langabe (% 0,46) gehiago zenbatu dituzte. 

Iazko irailarekin alderatuta, Bizkaian % 1,75 jaitsi da langabezia (1.072 pertsona) eta % 0,41 Gipuzkoan (117 pertsona). Araban urte arteko bilakaera ere negatiboa izan da, izan ere, 162 pertsona gehiago daude (% 0,89) lanik gabe. 

Espainiako Estatuan, % 0,20 egin du behera langabeziak, aurreko hilabetean baino 4.846 pertsona gutxiago baitaude lanik gabe. Azken urtebetean langabezia % 5,97 jaitsi da, iazko urrian baino 153.620 langabe gutxiago baitaude Espainiako enplegu bulegoetan izena emanda. Guztira, 2.421.665 daude lanik gabe. 

Afiliazio datuak

Guzarte Segurantzan 11.475 afiliatu irabazi ditu Euskadin irailean, abuztuarekin alderatuta, Espainiako Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak gaur zabaldutako datuen arabera. Abuztuan, 16.505 afiliatu galdu zituen. Gauzak horrela, Gizarte Segurantzako afiliatuen kopurua milioi bat pertsonatik gorakoa da oraindik ere EAEn: 1.018.270 pertsona.  

Bestalde, 719 afiliatu (% 0,23) galdu ditu Nafarroako Gizarte Segurantzak. Gauzak horrela, guztira, 314.365 pertsona daude Gizarte Segurantzan izena emanda Nafarroan. 

