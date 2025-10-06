La brecha salarial en Euskadi baja al 9 %, según Confebask

Según una encuesta encargada por Confebask, la brecha salarial en Euskadi ha bajado al 9 %. Además, la encuesta ha evidenciado que en industria es todavía mejor, del 3 %, a pesar de la escasa presencia de trabajadoras en el sector.

Cabe recordar que, la brecha salarial en 2023 se situaba en un 12,81 %, según el Instituto Nacional de Estadística.

A pesar de ello, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres ha subido en otros sectores como el de los servicios, que asciende ya al 21, 5 %.

Hecho que se ve reflejado en las franjas salariales más altas, donde los hombres tienen mayor presencia.

La mayoría de las compañías encuestadas aseguran tener un plan de igualdad. Incluso el 35 % de las empresas que no están obligadas cuentan con un plan de igualdad, compañías de menos de 50 trabajadoras.

Además, 7 de cada 10 empresas han impartido cursos de igualdad, e incluso las mujeres promocionan en mayor proporción que los hombres en las empresas.

Tanto las diferentes organizaciones empresariales vascas, como el consejero de Economía, Mikel Torres, han valorado positivamente los resultados, a pesar de que destacan que aún "queda mucho camino por recorrer".

"No podemos conformarnos mientras el talento femenino siga infrarrepresentado en los consejos de administración (…) Sin cuotas no hay cambio posible", ha afirmado Torres.

Por su parte, la presidente de Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado que los avances no son "suficientes", alertando de las corrientes ideológicas actuales. Según Yagüe, estas ideologías políticas "han polarizado el debate".