Soldatak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadiko soldata-arrakalak handia izaten jarraitzen du, nahiz eta % 9ra jaitsi

Gogoratu beharra dago INEak % 12,81ean kokatzen zuela gizonen eta emakumeen arteko soldata-arrakala 2023an.

Mujer trabajadora migrante

Zerbitzuen sektorean, ordea, % 21,5era igo da. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Confebasken inkesta baten arabera, soldata-arrakala % 9ra jaitsi da Euskadin. Gainera, inkestak agerian utzi du industrian are hobeak direla datuak, sektorean emakumezko gutxi egon arrean; % 3koa baita arrakala.

Gogoratu behar da 2023an soldata-arrakala % 12,81ekoa zela, Espainiako Estatistika Institutuaren (INE) arabera.

Hala ere, gizonen eta emakumeen soldaten arteko aldea igo egin da beste sektore batzuetan, hala nola zerbitzuetan (% 21,5).

Igoera hori zuzenean islatzen da soldata-tarte altuenetan, horietan gizonek presentzia handiagoa baitute.

Inkestatutako konpainia gehienek berdintasun-plan bat dutela diote. Behartuta ez dauden enpresen % 35ak ere berdintasun-plan bat du; hau da, 50 langile baino gutxiagoko konpainiek.

Gainera, 10 enpresatik 7k berdintasun-ikastaroak eman dituzte, eta emakumeek gizonek baino postu igoera gehiago izaten dituzte.

Euskal enpresaburuen elkarteek eta Mikel Torres Ekonomia sailburuak positibotzat jo dituzte emaitzak, nahiz eta nabarmendu "oraindik bide luzea" dagoela egiteko.

"Ezin gara konformatu emakumeen talentuak administrazio kontseiluetan gutxiegi ordezkatuta jarraitzen duen bitartean (...) Kuotarik gabe ez dago aldaketa posiblerik", adierazi du Torresek.

Bestalde, Tamara Yague Confebaskeko presidenteak esan du aurrerapausoak "ez direla nahikoak", egungo korronte ideologikoez ohartaraziz. Izan ere, Yaguek azpimarratu du ideologia horiek "polarizatu" egiten dutela eztabaida.

Soldatak Ekonomia Confebask

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu