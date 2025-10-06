Los viajes del Imserso empiezan a comercializarse este lunes

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de la temporada 2025-2026, que ofrecen más de 879.000 en todo el Estado español plazas para mayores de 55 años, comienzan a comercializarse este lunes en Hego Euskal Herria.



Una vez que el Instituto ya envió en septiembre las cartas de acreditación a los pensionistas para que pudieran reservar sus viajes para esta próxima temporada, este lunes se activa la venta en las agencias de viajes.



Este año se ofrecen 879.213 plazas en todo el Estado, de las cuales 440.284 son para destinos de costa peninsular, 228.142 se destinan a las costas insulares y 210.787 más al turismo de escapada.



Entre las novedades figura la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados hoteles en los desplazamientos a la costa peninsular y a las islas, donde se reservará hasta un 2 % de las plazas para ello.



Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.



Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 euros por viajes de diez días a Canarias con transporte incluido.