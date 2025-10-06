PENTSIODUNAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Imsersoko bidaiak astelehen honetan jarriko dira salgai

Berritasunen artean, hotel jakin batzuetan animaliekin bidaiatzeko aukera egongo da, penintsulako kostaldera eta uharteetara egiten diren bidaetan. Lekuen % 2 gordeko dira horretarako.

calor verano playa beroa uda hondartza donostia san sebastian gente mayor pensionista adinekoak pentsiodunak
Hondartzaren helmuga. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025-2026 denboraldiko Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Espainiako Institutuaren (Imserso) bidaiak astelehen honetan jarriko dira salgai Hego Euskal Herrian. 55 urtetik gorakoentzako 879.000 plaza baino gehiago eskainiko dira aurten Espainiako Estatu osoan.

Institutuak irailean bidali zizkien egiaztapen-gutunak pentsiodunei, bidaiak erreserbatu ahal izateko, eta astelehen honetan aktibatuko da salmenta bidaia-agentzietan.

Aurten 879.213 plaza eskaintzen dira Estatu osoan, horietatik 440.284 penintsulako kostalderako, 228.142 uharteetako kostalderako, eta 210.787 bestelakoetarako.

Berritasunen artean, hotel jakin batzuetan animaliekin bidaiatzeko aukera egongo da, penintsulako kostaldera eta uharteetara egiten diren bidaietan. Lekuen % 2 gordeko dira horretarako.

Gainera, 100 euroko gehigarri bat ezarriko zaie goi-denboraldian bidaiatzen dutenei (urrian, maiatzean eta ekainean penintsulan eta Balear Uharteetan; abenduan, urtarrilean eta otsailean Kanariar Uharteetan) edo kanpainan zehar bigarren erreserba bat egiten dutenei.

Tarifa 132,91 eurokoa da probintziako hiriburuetan lau eguneko egonaldia egiteagatik, eta 564,72 eurokoa Kanarietara hamar eguneko bidaia egiteagatik, garraioa barne.

Pentsioak 2024 Euskadi Turismo Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu