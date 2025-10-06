Imsersoko bidaiak astelehen honetan jarriko dira salgai
Berritasunen artean, hotel jakin batzuetan animaliekin bidaiatzeko aukera egongo da, penintsulako kostaldera eta uharteetara egiten diren bidaetan. Lekuen % 2 gordeko dira horretarako.
2025-2026 denboraldiko Adinekoen eta Gizarte Zerbitzuen Espainiako Institutuaren (Imserso) bidaiak astelehen honetan jarriko dira salgai Hego Euskal Herrian. 55 urtetik gorakoentzako 879.000 plaza baino gehiago eskainiko dira aurten Espainiako Estatu osoan.
Institutuak irailean bidali zizkien egiaztapen-gutunak pentsiodunei, bidaiak erreserbatu ahal izateko, eta astelehen honetan aktibatuko da salmenta bidaia-agentzietan.
Aurten 879.213 plaza eskaintzen dira Estatu osoan, horietatik 440.284 penintsulako kostalderako, 228.142 uharteetako kostalderako, eta 210.787 bestelakoetarako.
Gainera, 100 euroko gehigarri bat ezarriko zaie goi-denboraldian bidaiatzen dutenei (urrian, maiatzean eta ekainean penintsulan eta Balear Uharteetan; abenduan, urtarrilean eta otsailean Kanariar Uharteetan) edo kanpainan zehar bigarren erreserba bat egiten dutenei.
Tarifa 132,91 eurokoa da probintziako hiriburuetan lau eguneko egonaldia egiteagatik, eta 564,72 eurokoa Kanarietara hamar eguneko bidaia egiteagatik, garraioa barne.
