Principio de acuerdo en el convenio del transporte urbano de la comarca de Pamplona
La dirección de Moventis TCC, adjudicataria del transporte urbano de la comarca de Pamplona y el comité de empresa han alcanzado un principio de acuerdo que permitirá someter a votación de la plantilla una propuesta de convenio y un compromiso de finalizar los paros hasta la celebración de la consulta.
Así lo ha trasladado la compañía que valora "positivamente el paso dado en el marco del diálogo" y confía en que este principio de entendimiento permita poner fin a la actual situación de conflicto y retomar la normalidad en el servicio público de transporte urbano comarcal.
Este principio de acuerdo llega tras meses de movilizaciones, especialmente paros parciales en el servicio en días alternos, que el comité había anunciado que iba a endurecer si no se avanzaba en la negociación.
Las medidas presentadas por la compañía durante todo el proceso de mediación suponen, según subraya, un "gran acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones de esta plantilla" con una vigencia hasta 2029.
Entre esas medidas figura un incremento salarial vinculado al IPC general; el abono de los atrasos desde la finalización del anterior convenio; el incremento del Plus festivo y plus nocturno; la mejora en las prestaciones por contingencias comunes y un cuarto día de asuntos propios en 2026 y un quinto día más en 2029, quedando la jornada anual en 1.658 horas.
A eso, añade, se suman mejoras de calendarios que repercuten en la conciliación familiar.
Con esta propuesta, según los datos aportados por la empresa, el personal conductor de nueva contratación superaría los 36 000 euros, con un salario medio de 40 000 euros, con una jornada laboral inferior a 37 horas semanales, lo que superaría en un 30 % al convenio provincial del sector y 100 horas menos de trabajo.
Moventis TCC concluye agradeciendo la responsabilidad demostrada en este avance y apelando al compromiso de la plantilla para que, mediante su voto, pueda ratificarse el acuerdo alcanzado.
