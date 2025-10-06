Lan-gatazka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aurre-akordioa Iruñerriko hiri-garraioaren hitzarmenean

Moventis TCCk eta enpresa-batzordeak aurre-akordio bat lortu dute, eta, horri esker, langileek hitzarmen-proposamen bat bozkatu ahal izango dute. Kontsulta egin arte lanuzteak amaitzeko konpromisoa hartu dute, halaber. 

villavesa autobusa greba
Villavesa.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iruñerriko hiri-garraioaren esleipenduna den Moventis TCCko zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak hiri-garraioaren hitzarmenerako aurre-akordioa lortu dute eta, horri esker, langileek hitzarmen-proposamen bat bozkatu ahal izango dute. Halaber, kontsulta egin arte lanuzteak amaitzeko konpromisoa hartu dute.

Konpainiak "elkarrizketaren esparruan emandako pausoa positibotzat" jo du, eta espero du elkar ulertzeko printzipio horrek aukera emango duela egungo gatazka egoera amaitzeko eta eskualdeko hiri-garraioko zerbitzu publikoaren normaltasuna berreskuratzeko. 

Azken hilabeteetan mobilizazaio ugari izan dira hitzarmena berritzea eskatuz, lanuzte partzialak bereziki, txandakako egunetan; batzordeak iragarria zuen gogortu egingo zituela protesta horiuek negoziazioan aurrera egin ezean.

Konpainiak berak azpimarratu duenez, bitartekaritza prozesu osoan zehar aurkeztu dituen neurriek "plantillaren baldintzak nabarmen hobetzen dituen akordio handia" ekarri dute, eta 2029ra arte egongo da indarrean.

Neurri horien artean, honako hauek daude: KPI orokorrari lotutako soldata igoera; aurreko hitzarmena amaitu ondorengo atzerapenak ordaintzea; jaiegunetako plusa eta gaueko plusa handitzea; kontingentzia arruntengatiko prestazioak hobetzea, eta norberaren gauzetarako laugarren egun bat 2026an, eta bosgarren egun bat gehiago 2029an; urteko lanaldia 1.658 ordukoa izango da.

Horri, familia kontziliazioan eragina duten egutegien hobekuntzak gehituko zaizkio.

Proposamen horrekin, enpresak emandako datuen arabera, kontratazio berriko gidariak 36.000 eurotik gorako soldata izango lukete, 40.000 eurokoa batez besteko, eta astean 37 ordutik beherako lanaldia; % 30 gaindituko luke sektoreko hitzarmen probintzialeko soldata eta 100 lanordu gutxiago lituzkete.

Azkenik, Moventis TCCk, aurrerapen horretan erakutsitako erantzukizuna eskertu du, eta plantillaren konpromisoa eskatu du, bozketan lortutako akordioa berretsi ahal izan dadin. .

Iruñea Lan gatazkak Nafarroa Garraio publikoa Sindikatuak Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu