Aurre-akordioa Iruñerriko hiri-garraioaren hitzarmenean
Moventis TCCk eta enpresa-batzordeak aurre-akordio bat lortu dute, eta, horri esker, langileek hitzarmen-proposamen bat bozkatu ahal izango dute. Kontsulta egin arte lanuzteak amaitzeko konpromisoa hartu dute, halaber.
Iruñerriko hiri-garraioaren esleipenduna den Moventis TCCko zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak hiri-garraioaren hitzarmenerako aurre-akordioa lortu dute eta, horri esker, langileek hitzarmen-proposamen bat bozkatu ahal izango dute. Halaber, kontsulta egin arte lanuzteak amaitzeko konpromisoa hartu dute.
Konpainiak "elkarrizketaren esparruan emandako pausoa positibotzat" jo du, eta espero du elkar ulertzeko printzipio horrek aukera emango duela egungo gatazka egoera amaitzeko eta eskualdeko hiri-garraioko zerbitzu publikoaren normaltasuna berreskuratzeko.
Azken hilabeteetan mobilizazaio ugari izan dira hitzarmena berritzea eskatuz, lanuzte partzialak bereziki, txandakako egunetan; batzordeak iragarria zuen gogortu egingo zituela protesta horiuek negoziazioan aurrera egin ezean.
Konpainiak berak azpimarratu duenez, bitartekaritza prozesu osoan zehar aurkeztu dituen neurriek "plantillaren baldintzak nabarmen hobetzen dituen akordio handia" ekarri dute, eta 2029ra arte egongo da indarrean.
Neurri horien artean, honako hauek daude: KPI orokorrari lotutako soldata igoera; aurreko hitzarmena amaitu ondorengo atzerapenak ordaintzea; jaiegunetako plusa eta gaueko plusa handitzea; kontingentzia arruntengatiko prestazioak hobetzea, eta norberaren gauzetarako laugarren egun bat 2026an, eta bosgarren egun bat gehiago 2029an; urteko lanaldia 1.658 ordukoa izango da.
Horri, familia kontziliazioan eragina duten egutegien hobekuntzak gehituko zaizkio.
Proposamen horrekin, enpresak emandako datuen arabera, kontratazio berriko gidariak 36.000 eurotik gorako soldata izango lukete, 40.000 eurokoa batez besteko, eta astean 37 ordutik beherako lanaldia; % 30 gaindituko luke sektoreko hitzarmen probintzialeko soldata eta 100 lanordu gutxiago lituzkete.
Azkenik, Moventis TCCk, aurrerapen horretan erakutsitako erantzukizuna eskertu du, eta plantillaren konpromisoa eskatu du, bozketan lortutako akordioa berretsi ahal izan dadin. .
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Imsersoko bidaiak astelehen honetan jarriko dira salgai
Berritasunen artean, hotel jakin batzuetan animaliekin bidaiatzeko aukera egongo da, penintsulako kostaldera eta uharteetara egiten diren bidaetan. Lekuen % 2 gordeko dira horretarako.
Industriaren geldialdiak ekonomiaren hazkundea galarazten duela ohartarazi du Adegik
Fakturazioak eta eskariak ez omen dira hazten azken boladan. Enplegua ere gutxiago hazten ari da, eta Gipuzkoako enpresek uste dute laster batean hazkunde hori “zero" izango dela.
Euskadiko Medikuen Sindikatua kalera atera da Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka
Lanuzteak bestelako jarraipena izan du EAEko hiru probintzietan: Bizkaian, profesionalen % 30ek egin dute greba; Gipuzkoan, % 26,89k; eta, Araban, % 16,52k, Osakidetzaren arabera. Arratsaldean, parte-hartzea % 10,33ra jaitsi da EAEn.
Jaurlaritzak bertan behera utzi du angula arrantzatzeko 2025-26ko kanpaina, espeziearen egoera "kritikoa" dela eta
Hainbat txostenen arabera, orain arte aplikatutako neurriek ez dute balio izan espeziearen egoera kritikoa lehengoratzeko, eta, horren aurrean, Arrantza Sailak espeziea berreskuratzeko neurriak indartzea erabaki du egoera atzeraezina izan baino lehen.
Medikuak kalera atera dira Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka
Lan-baldintzak negoziatzeko mahai propioa exijitzen dute medikuek. "Guk diseinatu eta negoziatu nahi dugu, negoziazio-mahai horretan ordezkaritza ia nulua baitugu", adierazi du Ana Santorcuato Euskadiko Medikuen Sindikatuko ordezkariak.
Medikuak estatutu propioa eskatzeko greba egiten ari dira Estatu osoan
Osasun publikoko medikuek greba eguna dute gaur Estatu osoan. Euskadin, gainera, Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) elkarretaratzeak deitu ditu hiru hiriburuetako ospitale eta anbulatorioetan.
Gasteizko lorezainak eta Enviser enpresa, akordioa lortzeko bidean
Bilera luzea izan dute ostegun honetan Precon, eta itxaropentsu irten dira. Langileak batzartuko dira eta enpresak dagozkion kontsultak egingo ditu, hurrengo bileran akordioa ixteko helburuarekin.
Lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJ eta EH Bilduren proposamena izapidetzea ahalbidetu dute
Eusko Legebiltzarrak bi lege proposamen izapidetuko ditu lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko. EAJk bat aurkeztu du, eta PSE-EE gobernukideak ez, baina EH Bilduk babestu egin du. Koalizio soberanistak beste bat aurkeztu du, eta jeltzaleen abstentzioari esker aurrera atera da.
Irailean, langabezia-tasa % 2,02 jaitsi da EAEn, eta % 0,4, Nafarroan
2024ko iraileko datuen aldean, 1.027 langabe gutxiago (% 0,95) daude EAEn, eta 1.232 gutxiago (% 4,16), Nafarroan. Halaber, abuztutik irailera, Euskadiko Gizarte Segurantzan 11.475 lagun afiliatu dira; Nafarroan, aldiz, 719 pertsona gutxiago daude Gizarte Segurantzan izena emanda.