El Gobierno Vasco aumenta en dos millones las ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones
El presupuesto inicial del programa de Vehículos de Menos Emisiones, de 5 millones de euros, ya ha sido cubierto y por ello ha ampliado la dotación de las ayudas para cubrir la demanda.
El Gobierno Vasco ha ampliado en dos millones adicionales el presupuesto de su programa de Vehículos de Menos Emisiones y ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica la ampliación de las ayudas al programa Moves III.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha destacado "el éxito" de ambos programas.
Jauregi ha explicado que el presupuesto de ambos programas ya ha sido cubierto, por lo que ha defendido que tanto Moves III como Vehículos de Menos Emisiones requieren de una ampliación de las ayudas para satisfacer la demanda de adquisición de vehículos existente.
Con este motivo, el consejero ha anunciado que el Gobierno Vasco ha ampliado el presupuesto de su programa de Vehículos de Menos Emisiones en dos millones de euros adicionales, tras haberse cubierto la semana pasada, con lo que espera cubrir la demanda estimada. Como primera medida destinada a atender la demanda, el Gobierno Vasco ya había ampliado el plazo de solicitud de ayudas hasta el 15 de octubre.
Jauregi ha añadido que, con las expectativas que tienen por las solicitudes presentadas, para el día 15 de octubre se cubrirá toda la demanda que tienen hasta esta fecha.
Programa Moves III
En relación al programa Moves III, Jauregi ha informado de que este lunes se concedió la ayuda número 1584, con la que se ha cubierto el presupuesto del programa de ayudas.
El consejero ha señalado que, para dar respuesta a la demanda actual de concesión de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos del programa Moves III, el consejero ha comunicado que el Gobierno Vasco ha solicitado al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que lleve a cabo una ampliación del presupuesto del programa para cubrir la lista de espera que a día de hoy excede 2000 aplicaciones.
Jauregi ha desvelado que ya el pasado mes de julio, en previsión del éxito que este programa iba a tener entre la ciudadanía vasca, pidió al IDAE un aumento de la dotación de fondos para el programa y en este momento está a la espera de respuesta por parte del Ministerio.
Además, ha señalado que este programa tenía una dotación total de 15 millones y las ayudas eran, tanto para compra de coche nuevo como para puntos de recarga.
