Los jardineros de Vitoria-Gasteiz ratifican el acuerdo que pone fin a más de 6 meses de huelga

El acuerdo incluye una subida salarial lineal del 25 %, una reducción en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial y mejoras en permisos.
Rueda de prensa de los jardineros de Vitoria-Gasteiz
Movilizaciones de los jardineros de Vitoria-Gasteiz. Foto: EITB.
Los trabajadores de Enviser, empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria para el mantenimiento de jardines y otros espacios verdes, han ratificado este martes el preacuerdo alcanzado ayer entre el comité de empresa y la dirección. Por lo tanto, ponen fin a más de seis meses de huelga.

La plantilla ha tomado esta decisión en dos asambleas celebradas esta tarde, una convocada por los sindicatos LAB y ESK y la otra por ELA, central mayoritaria en el comité. En ambos casos los trabajadores han respaldado el preacuerdo de manera muy mayoritaria, con 46 votos favorables y 8 desfavorables.

El acuerdo, que será ratificado este miércoles en el Preco, incluye subidas salariales lineales de 5.000 euros para el periodo de vigencia del convenio (2025-2028), lo que supone un incremento de alrededor de un 25 %.

Además, el sindicado LAB explica en una nota que se ha acordado una reducción de 108 horas en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, mejoras en licencias y permisos y un aumento del tiempo de bocadillo.

Los sindicatos se han mostrado satisfechos con el acuerdo conseguido y han felicitado a los trabajadores por la determinación de estos meses.

La huelga en Enviser comenzó el 26 de marzo para reclamar un convenio propio y denunciar sus condiciones laborales que se regían por el convenio estatal de jardinería. Este convenio establece unos salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional.

A mediados de junio el Gobierno Vasco ordenó unos servicios mínimos a solicitud de la empresa y del Ayuntamiento, con el objetivo de "garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad".

La huelga ha tenido repercusiones en varios ámbitos, como en los espacios verdes de las piscinas municipales y en las celebraciones de algunas fiestas como el Araba Euskaraz y la romería de Olarizu.

Jardineros de Vitoria
"Hay una propuesta de acuerdo que tenemos que someter a asambleas"

La empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y los representantes de los trabajadores (LAB, ELA y ESK) han llegado a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava. Las partes han mantenido una nueva reunión en el Preco en la que el acercamiento de posturas que se alcanzó en el anterior encuentro se ha materializado en un preacuerdo que se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores mañana.
