Los jardineros de Vitoria-Gasteiz ratifican el acuerdo que pone fin a más de 6 meses de huelga

Los trabajadores de Enviser, empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria para el mantenimiento de jardines y otros espacios verdes, han ratificado este martes el preacuerdo alcanzado ayer entre el comité de empresa y la dirección. Por lo tanto, ponen fin a más de seis meses de huelga.



La plantilla ha tomado esta decisión en dos asambleas celebradas esta tarde, una convocada por los sindicatos LAB y ESK y la otra por ELA, central mayoritaria en el comité. En ambos casos los trabajadores han respaldado el preacuerdo de manera muy mayoritaria, con 46 votos favorables y 8 desfavorables.



El acuerdo, que será ratificado este miércoles en el Preco, incluye subidas salariales lineales de 5.000 euros para el periodo de vigencia del convenio (2025-2028), lo que supone un incremento de alrededor de un 25 %.



Además, el sindicado LAB explica en una nota que se ha acordado una reducción de 108 horas en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, mejoras en licencias y permisos y un aumento del tiempo de bocadillo.

Los sindicatos se han mostrado satisfechos con el acuerdo conseguido y han felicitado a los trabajadores por la determinación de estos meses.



La huelga en Enviser comenzó el 26 de marzo para reclamar un convenio propio y denunciar sus condiciones laborales que se regían por el convenio estatal de jardinería. Este convenio establece unos salarios que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional.



A mediados de junio el Gobierno Vasco ordenó unos servicios mínimos a solicitud de la empresa y del Ayuntamiento, con el objetivo de "garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad".



La huelga ha tenido repercusiones en varios ámbitos, como en los espacios verdes de las piscinas municipales y en las celebraciones de algunas fiestas como el Araba Euskaraz y la romería de Olarizu.