El Ministerio de Transportes aprueba la ampliación del aeropuerto de Bilbao
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Bilbao, que recoge la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y de la zona de aparcamientos públicos, así como la reorganización de la zona de carga.
Según ha informado el Gobierno español, Transportes ha aprobado el nuevo plan a través de una orden ministerial, que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de adaptar el aeropuerto de Bilbao a la futura demanda de tráfico.
Entre las principales actuaciones que contempla, se encuentra la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves con seis puestos adicionales y la ampliación de la plataforma de deshielo para que cuente con dos puestos de uso simultáneo.
El plan director también prevé actuaciones en el edificio terminal y la creación de nuevas plazas de aparcamiento, además de la reordenación y ampliación de aparcamientos en superficie.
Asimismo, se proyecta el traslado de la zona de carga desde la zona sur hacia la zona norte del aeropuerto y la reorganización de la zona sur con nuevas instalaciones para aviación general y de negocios.
Con las actuaciones previstas, la zona de servicio del aeropuerto se modifica, ampliándose en aproximadamente 2 hectáreas y desafectando 3,8 hectáreas, según ha explicado el Ministerio.
Transportes ha indicado que el plan incluye también "una propuesta de servidumbres aeronáuticas y las huellas de la afección acústica en la situación actual y para el desarrollo previsible del aeropuerto, compatibilizándolo con la planificación y la gestión de usos del suelo, así como con el bienestar de los ciudadanos".
Más noticias sobre economía
El grupo Ternua vende la marca Loreak Mendian a la firma guipuzcoana Borobitex
La prestigiosa empresa textil de Arrasate está inmersa desde el pasado mes de junio en concurso voluntario de acreedores y está negociando con varios inversores la venta fraccionada de la empresa para saldar así su deuda.
Bruselas plantea doblar los aranceles al acero para protegerse de las exportaciones de China
La propuesta tiene que ser aceptada tanto por el Parlamento Europeo como por los Estados miembros.
El Gobierno Vasco aumenta en dos millones las ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones
El presupuesto inicial del programa de Vehículos de Menos Emisiones, de 5 millones de euros, ya ha sido cubierto y por ello ha ampliado la dotación de las ayudas para cubrir la demanda.
"Hay una propuesta de acuerdo que tenemos que someter a asambleas"
La empresa Enviser, subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y los representantes de los trabajadores (LAB, ELA y ESK) han llegado a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava. Las partes han mantenido una nueva reunión en el Preco en la que el acercamiento de posturas que se alcanzó en el anterior encuentro se ha materializado en un preacuerdo que se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores mañana.
La brecha salarial en Euskadi baja al 9 %, según Confebask
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadísitca situaba en 12,81 % la diferencia salarial en Euskadi entre hombres y mujeres, en 2023.
Acuerdo entre la empresa y la plantilla de jardinería de Vitoria
Han llegado a un acuerdo en la novena reunión que han hecho en la sede del Preco. Ahora, serán los 80 trabajadores subcontratados, a través de una votación que harán este martes, los que decidan si le dan el visto bueno.
Principio de acuerdo en el convenio del transporte urbano de la comarca de Pamplona
Moventis TCC y el comité de empresa han alcanzado un principio de acuerdo que permitirá someter a votación de la plantilla una propuesta de convenio y un compromiso de finalizar los paros hasta la celebración de la consulta
Los viajes del Imserso empiezan a comercializarse este lunes
Entre las novedades figura la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados hoteles en los desplazamientos a la costa peninsular y a las islas, donde se reservará hasta un 2 % de las plazas para ello.
Adegi advierte de que el estancamiento de la industria lastra ya la economía
Tampoco están creciendo las facturaciones ni los pedidos, el empleo está creciendo menos y las empresas guipuzcoanas creen que pronto ese crecimiento será nulo.