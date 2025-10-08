INFRAESTRUCTURAS
El Ministerio de Transportes aprueba la ampliación del aeropuerto de Bilbao

El plan recoge la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y de la zona de aparcamientos públicos, así como la reorganización de la zona de carga.
Aeropuerto de Loiu. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Garraio Ministerioak Bilboko aireportua handitzea onartu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Bilbao, que recoge la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y de la zona de aparcamientos públicos, así como la reorganización de la zona de carga.

Según ha informado el Gobierno español, Transportes ha aprobado el nuevo plan a través de una orden ministerial, que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de adaptar el aeropuerto de Bilbao a la futura demanda de tráfico.

Entre las principales actuaciones que contempla, se encuentra la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves con seis puestos adicionales y la ampliación de la plataforma de deshielo para que cuente con dos puestos de uso simultáneo.

El plan director también prevé actuaciones en el edificio terminal y la creación de nuevas plazas de aparcamiento, además de la reordenación y ampliación de aparcamientos en superficie.

Asimismo, se proyecta el traslado de la zona de carga desde la zona sur hacia la zona norte del aeropuerto y la reorganización de la zona sur con nuevas instalaciones para aviación general y de negocios.

Con las actuaciones previstas, la zona de servicio del aeropuerto se modifica, ampliándose en aproximadamente 2 hectáreas y desafectando 3,8 hectáreas, según ha explicado el Ministerio.

Transportes ha indicado que el plan incluye también "una propuesta de servidumbres aeronáuticas y las huellas de la afección acústica en la situación actual y para el desarrollo previsible del aeropuerto, compatibilizándolo con la planificación y la gestión de usos del suelo, así como con el bienestar de los ciudadanos".

