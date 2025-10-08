AZPIEGITURAK
Garraio Ministerioak Bilboko aireportua handitzea onartu du

Planak aireontziak aparkatzeko plataforma eta aparkaleku publikoen eremua handitzea jasotzen du, baita karga-eremua berrantolatzea ere.
Loiuko aireportua. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko Ministerioak Bilboko Aireportuaren Plan Zuzentzaile berria onartu du. Plan horrek aireontziak aparkatzeko plataforma eta aparkaleku publikoen eremua handitzea jasotzen du, baita karga-eremua berrantolatzea ere

Espainiako Gobernuak jakinarazi duenez, ministerio-agindu baten bidez onartu dute plan berria, eta laster argitaratuko dute Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE), Bilboko aireportua etorkizuneko trafiko-eskarira egokitzeko

Aurreikusten dituen jarduketa nagusien artean, aireontziak aparkatzeko plataforma handitzea dago, sei postu gehiagorekin, eta izotza urtzeko plataforma zabaltzea, aldi berean erabiltzeko bi postu izan ditzan.

Plan Zuzentzaileak, halaber, terminaleko eraikinean jarduketak egitea eta aparkaleku berriak sortzea aurreikusten du, gainazaleko aparkalekuak berrantolatzeaz eta handitzeaz gain.

Halaber, karga-eremua hegoaldetik aireportuaren iparraldera lekualdatzea eta hegoaldea berrantolatzea aurreikusten da, abiazio orokorrerako instalazio berriekin.

Aurreikusitako jarduketekin, aireportuko zerbitzugunea aldatu egingo da, 2 hektarea inguru handituz eta 3,8 hektarea desafektatuz, Ministerioak azaldu duenez.

