Garraio Ministerioak Bilboko aireportua handitzea onartu du
Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko Ministerioak Bilboko Aireportuaren Plan Zuzentzaile berria onartu du. Plan horrek aireontziak aparkatzeko plataforma eta aparkaleku publikoen eremua handitzea jasotzen du, baita karga-eremua berrantolatzea ere
Espainiako Gobernuak jakinarazi duenez, ministerio-agindu baten bidez onartu dute plan berria, eta laster argitaratuko dute Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE), Bilboko aireportua etorkizuneko trafiko-eskarira egokitzeko
Aurreikusten dituen jarduketa nagusien artean, aireontziak aparkatzeko plataforma handitzea dago, sei postu gehiagorekin, eta izotza urtzeko plataforma zabaltzea, aldi berean erabiltzeko bi postu izan ditzan.
Plan Zuzentzaileak, halaber, terminaleko eraikinean jarduketak egitea eta aparkaleku berriak sortzea aurreikusten du, gainazaleko aparkalekuak berrantolatzeaz eta handitzeaz gain.
Halaber, karga-eremua hegoaldetik aireportuaren iparraldera lekualdatzea eta hegoaldea berrantolatzea aurreikusten da, abiazio orokorrerako instalazio berriekin.
Aurreikusitako jarduketekin, aireportuko zerbitzugunea aldatu egingo da, 2 hektarea inguru handituz eta 3,8 hektarea desafektatuz, Ministerioak azaldu duenez.
Ternua taldeak Gipuzkoako Borobitex enpresari saldu dio Loreak Mendian marka
Joan den ekainetik, borondatezko hartzekodunen konkurtsoan sartua da Arrasateko ehungintza enpresa ospetsua. Hainbat inbertitzailerekin negoziatzen ibili da hilabeteotan enpresa zatika saldu eta zorra kitatzeko.
Bruselak altzairuaren gaineko muga-zergak bikoiztea proposatu du, Txinaren esportazioetatik babesteko
Proposamena Europako Parlamentuak eta estatu-kideek onartu beharko dute, aurrera egiteko.
Eusko Jaurlaritzak bi milioi euro gehiago jarriko ditu emisio gutxiagoko ibilgailuak erosteko dirulaguntza-programan
Emisio gutxiagoko autoak erosteko dirulaguntza-programaren hasierako aurrekontua —5 milioi euro— agortu da, eta dagoen eskariari erantzuteko erabaki du zenbatekoa handitzea.
Soldata-arrakala % 9koa da EAEn
Gogorarazi beharra dago, halaber, Estatistikako Espainiako Institutuaren arabera, 2023an, gizonen eta emakumeen arteko soldata-arrakala % 12,81ekoa zela.
"Bi aldeak ahaleginduko gara akordio-proposamena adosten"
Gasteizko Udalak azpikontratatutako Enviser enpresak eta hango langileen ordezkariek (LAB, ELA eta ESK) aurreakordioa lortu dute. Proposamenak sei hilabete baino gehiago iraun duen gatazkari amaiera eman diezaioke. Bi aldeek bilera egin dute gaur, Precon, eta aurreko bileran ereindako haziak aurreakordioa eman du.
Akordioa egin dute Gasteizko lorezainek eta enpresak
Ados jarri dira Precoren egoitzan egin duten bederatzigarren bileran. Orain, azpikontratatutako 80 langileek erabakiko dute oniritzia eman ala ez, astearte honetan egingo duten bozketaren bidez.
Aurre-akordioa Iruñerriko hiri-garraioaren hitzarmenean
Moventis TCCk eta enpresa-batzordeak aurre-akordio bat lortu dute, eta, horri esker, langileek hitzarmen-proposamen bat bozkatu ahal izango dute. Kontsulta egin arte lanuzteak amaitzeko konpromisoa hartu dute, halaber.
Imsersoko bidaiak astelehen honetatik aurrera izango dira eskuragarri
Hainbat berritasun dakar aurtengo uztak, besteak beste, hotel jakin batzuetan animaliekin bidaiatzeko aukera egongo da, penintsulako kostaldera eta uharteetara egiten diren bidaietan. Lekuen % 2 gordeko dira horretarako.
Industriaren geldialdiak ekonomiaren hazkundea galarazten duela ohartarazi du Adegik
Fakturazioak eta eskariak ez omen dira hazten azken boladan. Enplegua ere gutxiago hazten ari da, eta Gipuzkoako enpresek uste dute laster batean hazkunde hori “zero" izango dela.