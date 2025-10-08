RED ELÉCTRICA
Red Eléctrica pide "medidas urgentes" ante nuevas “variaciones bruscas de tensión” que podrían provocar un nuevo apagón

Se han detectado "variaciones rápidas de tensión" en estas dos últimas semanas que podrían "desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".
Imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Red Electricak "premiazko neurriak" eskatu ditu "bat-bateko tentsio-aldaketa" berrien aurrean, itzalaldi berri bat eragin dezaketelako
EITB

EITB

Última actualización

Red Eléctrica, filial del grupo Redeia, ha avisado al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recientes "variaciones bruscas de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español" y les ha pedido que activen medidas urgentes ante el riesgo de un nuevo apagón. Estas incidencias, ha informado la compañía, podrían tener un "impacto en la seguridad del suministro si no existen cambios"  por lo que ha pedido medidas para reforzar el sistema. 

Tras recibir la resolución de Red Eléctrica, la  CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión.  

De acuerdo con la información facilitada a la CNMC por el operador del sistema, "las variaciones rápidas de tensión registradas en estas dos últimas semanas, aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico", considera el organismo.


