La cooperativa Diknua de Corporación Mondragon paga 1,5 millones por Ternua y mantendrá sus 56 empleos

La cooperativa Diknua de Corporación Mondragon, filial del grupo Dikar, ha pagado 1,5 millones por la empresa textil Ternua. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha autorizado la operación que supondrá mantener los 56 empleos de la compañía en Euskadi, "respetando las condiciones de trabajo y la antigüedad".

El auto, fechado el pasado 7 de octubre, señala que Diknua, la única que había presentado oferta por Ternua, abonará 1 500 000 euros, más los impuestos que correspondan, por la adquisición de esta unidad productiva.

La resolución judicial señala que la oferta de Diknua "cumple los requisitos" y asumirá las 56 relaciones laborales de la compañía, lo que "supone un ahorro para la masa de 1,2 millones euros, aproximadamente, lo que debe ponderarse como valor económico indirecto".

Además, se recuerda que Dikar "es cooperativa de trayectoria acreditada en el sector y cuenta con financiación de terceros para hacer frente a la operación".

Para la Autoridad Concursal, "la operación es jurídicamente válida, económicamente razonable y ajustada al interés concursal, destacando la coherencia del precio con el perímetro, la viabilidad de la continuidad, el valor añadido de la asunción de trabajadores y la inexistencia de otras propuestas viables".

En el auto, contra el cual cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días, se apunta que esta operación "resulta conveniente para el interés del concurso", puesto que "asegura la continuidad empresarial, la conservación de puestos de trabajo, y la obtención de liquidez inmediata para atender créditos".