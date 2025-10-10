Mondragon Korporazioko Diknua kooperatibak 1,5 milioi ordaindu ditu Ternuagatik eta 56 lanpostu mantenduko ditu
Dikar taldeko Diknua kooperatibak 1,5 milioi euro ordaindu ditu Ternua ehungintzako enpresarengatik. Mondragon Korporazioaren baitan dagoen taldeak, gainera, Ternuak Euskadin dituen 56 lanpostuak mantenduko ditu, "lan-baldintzak eta antzinatasuna errespetatuz". Donostiako Merkataritza Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak operazioa baimendu du.
Urriaren 7ko data duen autoaren arabera, Diknuak, 1.500.000 milioi euro ordainduko du, enpresarengatik eta dagozkion zergak bere gain hartuko ditu.
Ebazpen judizialak dio Diknuaren eskaintzak "baldintzak betetzen" dituela eta lantegiak dituen 56 lanpostuak bere gain hartuko dituela. Horrek "1,2 milioi euro inguru aurreztea dakar, eta hori zeharkako balio ekonomiko gisa hartu behar da".
Autoak jasotzen duenez, Dikar "sektorean ibilbide egiaztatua duen kooperatiba da, eta hirugarrenen finantziazioa du eragiketari aurre egiteko".
Konkurtso Agintaritzarentzat, "eragiketa juridikoki baliozkoa da, ekonomikoki arrazoizkoa eta konkurtso-interesari egokitua, eta nabarmentzekoak dira prezioak perimetroarekin duen koherentzia, jarraikortasunaren bideragarritasuna, langileak bere gain hartzearen balio erantsia eta beste proposamen bideragarririk ez egotea".
Autoaren aurkako errekutsoa jarri daiteke, bost eguneko epean, eta jasotzen denez, eragiketa hori "komenigarria da konkurtsoaren intereserako"; izan ere, "enpresaren jarraikortasuna, lanpostuen kontserbazioa eta kredituak ordaintzeko berehalako likidezia ziurtatzen ditu".
