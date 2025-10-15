Paros por Palestina
Miles de personas salen a la calle en Hego Euskal Herria para denunciar en genocidio en Gaza

Manifestación en Bilbao
18:00 - 20:00
Manifestación en Bilbao. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Milaka lagun kalera atera dira Hego Euskal Herrian Gazako genozidioa salatzeko

Miles de personas han participado en Hego Euskal Herria en los paros y movilizaciones convocados para este miércoles por sindicatos y otros colectivos sociales en apoyo al pueblo palestino y de denuncia del "genocidio" practicado por Israel en Gaza.

