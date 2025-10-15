PALESTINAREN ALDE

Milaka lagun kalera atera dira Hego Euskal Herrian, Gazako genozidioa salatzeko

Manifestación en Bilbao
18:00 - 20:00

Manifestazioa, Bilbon. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Milaka pertsonak parte hartu dute Hego Euskal Herrian sindikatuek eta hainbat gizarte taldek Palestinako herriari babesa adierazteko eta Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko asteazken honetarako deitu dituzten lanuzteetan eta mobilizazioetan.

Palestina Gazako Zerrenda Israel Manifestazioak Sindikatuak

