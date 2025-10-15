HUELGA Y PAROS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Movilizaciones multitudinarias en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria, por Palestina

LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde e Hiru han realizado manifestaciones conjuntas al mediodía en las capitales de Hegoalde. ELA, por su parte, se ha movilizado por su cuenta en las cuatro capitales. 

Manifestación en Bilbao
18:00 - 20:00
Manifestación en Bilbao. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Mobilizazio jendetsuak egin dituzte Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, Palestinaren alde
author image

EITB

Última actualización

Miles de personas han participado este miércoles en las manifestaciones convocadas en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, en el marco de una "jornada de lucha en solidaridad con el pueblo palestino" que incluye distintas movilizaciones a lo largo del día.

Los sindicatos LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Solidari, Etxalde e Hiru han realizado manifestaciones conjuntas al mediodía en Bilbao, Pamplona, Donostia / San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. En cada capital se han organizado columnas que confluirán en la salida de las distintas manifestaciones. 

ELA, por su parte, se ha movilizado en las cuatro capitales a las 11:45 horas. En el caso de Bilbao, frente a la sede del PSE-EE, en Donostia-San Sebastián ante el Gobierno Vasco, y en Vitoria-Gasteiz frente a la subdelegación del Gobierno.

Por otra parte, Gernika-Palestina ha convocado caceroladas a las 19:30 horas frente a los ayuntamientos vascos con el lema "Genozidioa STOP! Konpromisoa palestinarekin. ¡Ruptura con Israel ya! Rupture avec Israel maintenant!".

Miles de personas salen a la calle en Hego Euskal Herria para denunciar en genocidio en Gaza
Sindicatos destacan el "gran seguimiento" en empresas, servicios públicos y Educación
Los sindicatos llaman a secundar hoy los paros para denunciar el genocidio en Palestina
Huelgas Manifestaciones Sindicatos Sindicato LAB CCOO UGT STEILAS ESK Economía

Más noticias economía

Cargar más