Movilizaciones multitudinarias en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria, por Palestina

Miles de personas han participado este miércoles en las manifestaciones convocadas en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, en el marco de una "jornada de lucha en solidaridad con el pueblo palestino" que incluye distintas movilizaciones a lo largo del día.

Los sindicatos LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Solidari, Etxalde e Hiru han realizado manifestaciones conjuntas al mediodía en Bilbao, Pamplona, Donostia / San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. En cada capital se han organizado columnas que confluirán en la salida de las distintas manifestaciones.

ELA, por su parte, se ha movilizado en las cuatro capitales a las 11:45 horas. En el caso de Bilbao, frente a la sede del PSE-EE, en Donostia-San Sebastián ante el Gobierno Vasco, y en Vitoria-Gasteiz frente a la subdelegación del Gobierno.

Por otra parte, Gernika-Palestina ha convocado caceroladas a las 19:30 horas frente a los ayuntamientos vascos con el lema "Genozidioa STOP! Konpromisoa palestinarekin. ¡Ruptura con Israel ya! Rupture avec Israel maintenant!".