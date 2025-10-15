Sindicatos destacan el "gran seguimiento" en empresas, servicios públicos y Educación
Fuentes sindicales destacan "una incidencia importante" en la industria, especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia, y "algo menor" en otros sectores.
Los sindicatos LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde, EHNE-Nafarroa, Solidari e HIRU ha destacado que el paro general y la huelga en Educación convocados para este miércoles en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra en solidaridad con el pueblo palestino está teniendo un "gran seguimiento".
Afecciones de los paros:
Transportes: En Metro Bilbao, los servicios mínimos establecían garantizar un 30% del servicio, pero han anunciado que se está ofreciendo el 70% con respecto a cualquier otro día laborable.
Por su parte, DBus ha facilitado un link con las frecuencias de los autobuses hasta las 14:00 horas.
Alavabus, por su parte, destaca que "todos los servicios se están prestando con normalidad”.
Lurraldebus ha destacado que los paros del turno de mañana han afectado al 10% de las líneas.
Industria: los sindicatos han indicado que, según los primeros datos recabados, han parado mayoritaria o totalmente empresas como CAF de Beasain, Irun y Lebario, Indar de Beasain, Arcelor Olabarria, Jaso de Itsasondo, Indaux, Nemak, Hijos Juan de Garay y Natra Zahor de Oñati, Biele de Azpeitia, Torraspapel de Leitza, Aceros Moldeados, Guerra Hermanos, La Barranquesa, Acciona Irunberri, Kybse, Cementos Lemona, Gestamp Bizkaia, Cemosa, Forging, Consonni, Con Protec Arisawa, Unilever, Auria Solutions, PEPSI Gasteiz, Laminaciones Arregui, Astigarraga kidline, Sapa, Mendiola, Sammic y la editorial Elkar.
Educación: ELA ha calificado de "muy positivo" el arranque de la huelga general en Educación. El sindicato ha destacado que son numerosos los centros escolares que están en funcionamiento con los servicios mínimos.
En la educación pública e ikastolas el seguimiento ha sido "mayoritario" y se ha anunciado el cierre de prácticamente la totalidad de los comedores escolares, según han dado a conocer los sindicatos.
Cooperativas: Según los sindicatos, han parado cooperativas como Ulma de Oñati, Fagor Automation y Fagor Ederlan, Copreci de Arrasate, HUHEZI de Eskoriatza y Aretxabaleta o Sakana Cooperativa de Lakuntza.
Servicios públicos: los sindicatos destacan que se han registrado paros "significativos" y movilizaciones en los gobiernos vasco y navarro, Osakidetza, Osasunbidea, EiTB, Museo Guggenheim, Autoridad Portuaria, los parques de bomberos, transporte público (con la suspensión de doce líneas urbanas en Donostia y Euskotren en servicios mínimos), administración de justicia, las tres Diputaciones forales y las Universidades.
Quema de contenedores
Desconocidos han quemado un contenedor y cruzado otros en las carreteras del interior del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa (Bizkaia).
Por otra parte, un contenedor de residuos ha sido quemado en Vitoria-Gasteiz y han echado un bote de humo dentro de otro en Donostia-San Sebastián, incidentes que en ambos casos han sido ya solventados por los bomberos.
Más noticias sobre economía
El IPC interanual repunta hasta el 3,3 % en la CAV y el 2,8 % en Navarra, en septiembre
En el Estado español el IPC ha repuntado tres décimas su tasa interanual, hasta el 3 %.
Será noticia: Paros por Palestina, Ábalos, ante el juez y final del Campeonato de Pintxos de Euskal Herria
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los sindicatos llaman a secundar hoy los paros para denunciar el genocidio en Palestina
ELA plantea paros de 4 horas por turno. Por su parte, LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde e Hiru realizan una convocatoria conjunta y proponen 3 horas. Sin embargo, en Educación se ha convocado una huelga general.
El 2,8 % de los clientes del Banco Sabadell con acciones en la entidad han aceptado la opa del BBVA
Esos accionistas representan el 1,1 % del capital del Banco Sabadell. Según ha informado este martes el banco catalán, los accionistas minoritarios que son clientes de la entidad representan el 30,8 % del capital del grupo.
Euskadi recaudará por primera vez en su historia más de 20 mil millones de euros
A pesar de la incertidumbre económica, se superará el objetivo marcado hace tiempo por el Consejo Vasco de Finanzas. Las haciendas de la CAV recaudarán un 9,4 % más que el pasado ejercicio.
Los jóvenes vascos se emancipan casi a los 30 años, 4 años más tarde que la media europea
Un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud concluye que las mujeres se emancipan casi un año antes que los hombres.
Estos son los servicios mínimos establecidos para los paros de este miércoles
La orden, firmada por el Departamento de Trabajo, establece las prestaciones esenciales que deberán mantenerse en sectores clave como sanidad, transporte, educación, servicios sociales, energía o justicia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Premio Nobel de Economía 2025
La Real Academia Sueca de Ciencias ha galardonado a estos economistas "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación".
El Consejo de Estudiantes de EHU se suma al paro del 15 de octubre por Palestina
En un comunicado, el Consejo de Estudiantes ha detallado que el paro académico se convoca con el objetivo de facilitar la participación en las movilizaciones que reclamarán el fin de la violencia y la protección de los derechos humanos del pueblo palestino.