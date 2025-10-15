Grebak enpresetan, zerbitzu publikoetan eta Hezkuntzan izan duen jarraipen "zabala" nabarmendu dute sindikatuek
Iturri sindikalen arabera, lanuzteek "eragin handia" izan dute industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta "zertxobait txikiagoa", beste sektore batzuetan.
LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde, EHNE-Nafarroa, Solidari eta HIRU sindikatuek nabarmendu dutenez, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan Hezkuntzan deitutako greba eta lanuzteak "jarraipen handia" izaten ari dira.
Lanuzteen eraginak:
Garraioak: Metro Bilbaok gutxieneko zerbitzuek % 30 bermatzea aurreikusten zen, baina iragarri dute % 70 ematen ari direla, beste edozein lanegunekin alderatuta.
Bestalde, DBusek 14:00ak arte izango diren autobusen maiztasunekin lotura bat eskaini du.
Alavabusek, bere aldetik, nabarmendu du "zerbitzu guztiak normaltasunez" ematen ari direla.
Lurraldebusen arabera, goizeko txandan ez da %10era iritsi.
Industria: Sindikatuek adierazi dutenez, bildutako lehen datuen arabera, enpresa gehienak edo guztiak gelditu dira: Beasain, Irun eta Lebarioko CAF, Beasaingo Indar, Arcelor Olabarria, Itsasondoko Jaso, Indaux, Nemak, Oñatiko Hijos Juan de Garay eta Natra Zahor, Azpeitiko Biele, Leitzako Torraspapel, Aceros Moldeados, Guerra Hermanos, La Barranquesa, Acciona Irunberri, Kybse, Cementos Lemona, Gestamp Bizkaia, Cemosa, Forging, Consonni, Con Protec Arisawa, Unilever, Auria Solutions, PEPSI Gasteiz, Laminaciones Arregui, Astigarraga kidline, Sapa, Mendiola, Sammic eta Elkar argitaletxea.
Hezkuntza: ELAk "oso positibotzat" jo du Hezkuntzako greba orokorraren hasiera. Sindikatuak nabarmendu du ikastetxe asko daudela gutxieneko zerbitzuekin.
Hezkuntza publikoan eta ikastoletan jarraipena "zabala" izan dela adierazi dute, eta ia eskola-jantoki guztiak itxi dituztela iragarri dute sindikatuek.
Kooperatibak: Sindikatuen arabera, Oñatiko Ulma, Fagor Automation eta Fagor Ederlan, Arrasateko Copreci, Eskoriatza eta Aretxabaletako HUHEZI edo Lakuntzako Sakana kooperatibak gelditu dira.
Zerbitzu publikoak: sindikatuek nabarmendu dutenez, lanuzte "adierazgarriak" eta mobilizazioak izan dira Eusko Jaurlaritzan eta Nafarroako Gobernuan, Osakidetzan, Osasunbidean, EiTBn, Guggenheim Museoan, Portu Agintaritzan, suhiltzaileen parkeetan, garraio publikoan (Donostian eta Euskotrenen hamabi hiri linea bertan behera geratu dira gutxieneko zerbitzuetan), justizia administrazioan, hiru foru aldundietan eta unibertsitateetan.
Edukiontziak erre dituzte
Ezezagunek edukiontzi bat erre eta beste batzuk gurutzatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Leioako campuseko errepideetan.
Bestalde, hondakinen edukiontzi bat erre dute Gasteizen, eta ke-pote bat bota dute beste baten barruan, Donostian. Bi kasuetan, suhiltzaileek konpondu dute gertatutakoa.
Irailean, urtearteko KPIa % 3,3raino igo da EAEn, eta % 2,8raino, Nafarroan
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa hiru hamarren hazi da, % 3raino.
Palestinako genozidioa salatzeko lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.
Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza
Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira.
Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du estreinakoz
Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.
Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.
Palestinaren aldeko lanuzteerako ezarritako gutxieneko zerbitzuak
Lan Sailak sinatutako aginduan funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel saria
Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialariak saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".
EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du urriaren 15erako Palestinaren alde deitutako greba orokorrarekin
Ikasle Kontseiluak ohar bidez azaldu duenez, indarkeria amaitzea eta palestinarren giza eskubideak babestea eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute etenaldi akademikoa.