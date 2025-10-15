MOBILIZAZIOAK

Grebak enpresetan, zerbitzu publikoetan eta Hezkuntzan izan duen jarraipen "zabala" nabarmendu dute sindikatuek

Iturri sindikalen arabera, lanuzteek "eragin handia" izan dute industrian, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian, eta "zertxobait txikiagoa", beste sektore batzuetan.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde, EHNE-Nafarroa, Solidari eta HIRU sindikatuek nabarmendu dutenez, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan Hezkuntzan deitutako greba eta lanuzteak "jarraipen handia" izaten ari dira.

Lanuzteen eraginak: 

Garraioak: Metro Bilbaok gutxieneko zerbitzuek % 30 bermatzea aurreikusten zen, baina iragarri dute % 70 ematen ari direla, beste edozein lanegunekin alderatuta.

Bestalde, DBusek 14:00ak arte izango diren autobusen maiztasunekin lotura bat eskaini du.

Alavabusek, bere aldetik, nabarmendu du "zerbitzu guztiak normaltasunez" ematen ari direla.

Lurraldebusen arabera, goizeko txandan ez da %10era iritsi. 

Industria: Sindikatuek adierazi dutenez, bildutako lehen datuen arabera, enpresa gehienak edo guztiak gelditu dira: Beasain, Irun eta Lebarioko CAF, Beasaingo Indar, Arcelor Olabarria, Itsasondoko Jaso, Indaux, Nemak, Oñatiko Hijos Juan de Garay eta Natra Zahor, Azpeitiko Biele, Leitzako Torraspapel, Aceros Moldeados, Guerra Hermanos, La Barranquesa, Acciona Irunberri, Kybse, Cementos Lemona, Gestamp Bizkaia, Cemosa, Forging, Consonni, Con Protec Arisawa, Unilever, Auria Solutions, PEPSI Gasteiz, Laminaciones Arregui, Astigarraga kidline, Sapa, Mendiola, Sammic eta Elkar argitaletxea.


Hezkuntza: ELAk "oso positibotzat" jo du Hezkuntzako greba orokorraren hasiera. Sindikatuak nabarmendu du ikastetxe asko daudela gutxieneko zerbitzuekin.

Hezkuntza publikoan eta ikastoletan jarraipena "zabala" izan dela adierazi dute, eta ia eskola-jantoki guztiak itxi dituztela iragarri dute sindikatuek.

Kooperatibak: Sindikatuen arabera, Oñatiko Ulma, Fagor Automation eta Fagor Ederlan, Arrasateko Copreci, Eskoriatza eta Aretxabaletako HUHEZI edo Lakuntzako Sakana kooperatibak gelditu dira.

Zerbitzu publikoak: sindikatuek nabarmendu dutenez, lanuzte "adierazgarriak" eta mobilizazioak izan dira Eusko Jaurlaritzan eta Nafarroako Gobernuan, Osakidetzan, Osasunbidean, EiTBn, Guggenheim Museoan, Portu Agintaritzan, suhiltzaileen parkeetan, garraio publikoan (Donostian eta Euskotrenen hamabi hiri linea bertan behera geratu dira gutxieneko zerbitzuetan), justizia administrazioan, hiru foru aldundietan eta unibertsitateetan.

Edukiontziak erre dituzte

Ezezagunek edukiontzi bat erre eta beste batzuk gurutzatu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Leioako campuseko errepideetan.

Bestalde, hondakinen edukiontzi bat erre dute Gasteizen, eta ke-pote bat bota dute beste baten barruan, Donostian. Bi kasuetan, suhiltzaileek konpondu dute gertatutakoa.

Edukiontziak erre eta gurutzatu dituzte EHUren Leioako sarbideetan
Urriaren 15eko greba orokorrerako gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak
