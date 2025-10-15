Mobilizazio jendetsuak egin dituzte Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, Palestinaren alde

GREBA ETA LANUZTEAK
LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru sindikatuek manifestazio bateratuak egin dituzte hiriburuetan eguerdiko 12:30ean. ELAk, bere aldetik, mobilizazioak deitu ditu Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, 11:45ean hasita.

Manifestación en Bilbao
18:00 - 20:00

Manifestazioa, Bilbon. Argazkia: Europa Press.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona atera dira kalera Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, Palestinaren alde eta Israelek Gazan egindako genozidioa salatzeko.

Gehiengo sindikalak (LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Solidari, Etxalde eta Hiru) deituta, manifestazioak jendetsuak egin dituzte Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Zutabeak antolatu dira, 12:30ean hasi diren manifestazioetara batera joan ahal izateko. 

Bilboko manifestazioa abiatu aurretik adierazpenak egin dituzte sindikatuetako ordezkariek. Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak lanuzte eta greba deialdiak izandako arrakasta nabarmendu du: "Lanuzte eta mobilizazio egun arrakastatsua izaten ari da eta berriro ere erakutsi dugu Euskal Herria Palestinarekin dagoela". 

Ildo beretik mintzatu da Iñigo Garduño CCOOko ordezkaria ere: "Bai gure patronalek, bai gure enpresek eta baita gure instituzioek ere harremanak eten behar dituzte Israelekin, genozidekin ezin delako negoziorik egin". 

ELA sindikatuak, bere aldetik, mobilizatzeko deialdi propioak egin ditu Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, 11:45ean hasita. Bilboko mobilizazioan, patronalari eta gobernuei dei zuzena egin die Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak: "Ezin zaio Israeli ezer erosi, ezer saldu, horregatik gaurko deialdi honek exijentzia hori handitzen du gobernu eta enpresa horiekiko". 

Bestalde, Gernika-Palestina elkarteak 19:30ean udaletxeen aurrean lapiko-protestak egiteko deia egin du, "Genozidioa STOP! Konpromisoa Palestinarekin. Israelekin haustura! Rupture avec Israel maintenant!" lelopean.

