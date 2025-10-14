Palestinako genozidioa salatzeko deitutako lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.
Sindikatu guztiak kalera aterako dira asteazken honetan, Israelek herri palestinarraren aurka egindako genozidioa salatzeko deitutako lanuzteen baitan. ELAk txanda bakoitzeko lau orduko lanuzteak egingo ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuak, aldiz, batera egin dute deialdia eta txanda bakoitzeko hiru orduz gelditzea proposatu dute. Hezkuntzan, ELAk, LABek eta Steilasek egun osoko greba deitzea erabaki dute.
Nahiz eta Egipton Donald Trump AEBko presidenteak proposatutako Gazarako bake plana sinatu duten, sindikatuek lanuzteak mantentzea erabaki dute.
3 edo 4 orduko lanuzteak
Lanuzteak txanda bakoitzeko hiru eta lau ordukoak izango dira, deialdien arabera.
ELAk lau orduko lanuzte orokorra deitu du, baina Hezkuntzaren eta horren mendeko sektoreen kasuan lanaldi osokoa izango da. Lanuzteak 03:00etatik 07:00etara (txanda industrialetan, 02:00etatik 06:00etara), 11:00etatik 15:00etara (txanda industrialetan, 10:00etatik 14:00etara) eta 18:00etatik 22:00etara izango dira.
Bestalde, LABek, CCOOk, UGTk, Steilasek, ESK-k, CGT/LK-k, Etxaldek eta Hiruk elkarrekin egin dute deialdia eta hiru orduko lanuzteak deitu dituzte tarte ezberdinetan: 03:00etatik 06:00etara, 11:00etatik 14:00etara eta 19:00etatik 22:00etara. Lanaldia 15:00etan amaitzen duten langileen kasuan, deialdia lau ordurako planteatzen da.
LABek eta Steilasek Hezkuntza arloan egun osoko lanuztea proposatu dute.
Manifestazioak eta elkarretaratzeak
ELA sindikatuak bere mobilizazio propioak egingo ditu hiriburu guztietan, 11:45ean hasita. Bilbon, PSE-EEren egoitzaren aurrean izango dira, Donostian Eusko Jaurlaritzaren aurrean, eta Gasteizen Gobernuaren Ordezkariordetzaren aurrean.
Elkarretaratzeak ere deitu ditu hainbat herritan; hala nola, Durangon, Gernikan, Eibarren, Zarautzen, Azpeitian, Tolosan, Beasainen eta Errenterian.
Bitartean, gainerako sindikatuek (LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde eta Hiru) manifestazio bateratuak egingo dituzte hiriburuetan eguerdiko 12:30ean. Bilbon Jesusen Bihotza plazatik, Donostian Boulevardetik eta Gasteizen Andre Maria Zuriaren plazatik aterako dira. Hiriburu bakoitzean zutabeak antolatu dira, manifestazioen irteeraraino batera joan ahal izateko.
Sindikatu deitzaile guztiek Israelek Palestinan egindako "genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak" salatu dituzte, eta patronalei eta erakundeei Israelgo Estatuarekin harremanak eteteko eskatu diete.
Bestalde, Profesionalen eta Langile Autonomoen Batasunak (UPTA) ere adierazi du langile autonomoek mobilizazio horiei eta lanuzteei babesa adierazten dietela.
Azkenik, hezkuntzaren arlora itzulita, Ikasle Sindikatuak 24 orduko greba orokorra deitu du DBHko 3. mailatik aurrera, eta LAB, CCOO, UGT, ESK, Steilas, CGT, Etxalde eta Hiruk deitutako manifestazioekin bat egiteko deia egin du, langile klasearekin batera mobilizatzea garrantzitsua dela iritzita.
Bien bitartean, EHUko Ikasleen Kontseiluak unibertsitateko campus guztietan lanuzte akademiko baterako deialdia onartu du, aurreikusitako mobilizazioekin bat eginez.
Gernika-Palestinaren eta Palestinarekin Elkartasunaren deialdiak
Lan-eremuan planteatutako lanuzteez eta manifestazioez gain, Gernika-Palestina eta Palestinarekin Elkartasuna ekimenek beren mobilizazio propioak deitu dituzte arratsaldean herri eta hirietan.
Alde batetik, Gernika-Palestinak dei egin die euskal herritarrei Palestinako herriari laguntzeko mobilizatzen jarrai dezaten eta Gazaren inguruan irekitako prozesua bake iraunkor batekin sendotu dadin. Elkarteak sindikatu gehienek deitutako lanuzteekin bat egiten duela iragarri du. Horrez gainera, arratsaldeko 19:30ean udaletxeen aurrean lapiko-protestak egiteko deia egin du, "Genozidioa STOP! Konpromisoa palestinarekin. Israelekin haustura! Rupture avec Israel maintenant!" lelopean.
Ekimenaren aurkezpenean, Gernika-Palestinako bozeramaileek mobilizazioa ahalik eta "transbertsalena" izatea eta batasun irudi, zabal eta trinkoa, islatzea nahi dutela azpimarratu dute, "herri palestinarrarekin bat egiteko eta Israel gero eta gehiago isolatzeko, genozidioa amai dadin eta palestinarrek beren etorkizuna askatasunez erabaki dezaten".
Palestinarekin Elkartasunak mobilizazio propioak deitu ditu, "Kolonizazioaren aurkako borrokak ez du etenik izan. Israel desegin! Harremanak hautsi" lelopean. Ekitaldi horiek 17:30ean izango dira Gasteizko Katedral Berrian, 18:00etan Donostiako Pio XII. a plazan eta 18:30ean Bilboko Hezkuntza Ordezkaritzan.
