¿Qué pasará tras el fracaso de la OPA? El economista Massimo Cermelli nos da las claves

Massimo Cermelli
18:00 - 20:00
Massimo Cermelli, profesor de economía en Deusto Bussines Schoool, hoy, en EITB
author image

EITB

Última actualización

El fracaso de la OPA de BBVA sobre el banco Sabadell deja una gran enseñanza, según el profesor de economía en Deusto Bussines Schoool:  "Las opas hostiles en el mercado español no funcionan". 

Bbva Bizkaia Cataluña Economía

BBVA BILBO BILBAO BANKETXEA BANCO EFE
El Gobierno Vasco anima al BBVA a seguir reforzando su presencia en Euskadi

Tras no salir adelante la OPA sobre el Sabadell, fuentes de la presidencia vasca han recordado que "se trata de una operación entre dos empresas privadas. Eran los accionistas quienes debían decidir, y han decidido", aunque han insistido en la idea de que "tener un sector financiero fuerte, competitivo y con arraigo es bueno y necesario. Para la economía vasca y para la catalana".
