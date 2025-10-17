BANKA SEKTOREA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zer gertatuko da orain BBVA eta Sabadellekin? Massimo Cermelli ekonomialariak gakoak eman dizkigu

Massimo Cermelli
18:00 - 20:00

Massimo Cermelli Deustuko Unibertsitateko Ekonomia irakaslea, gaur, EITBn. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Massimo Cermelli Deustuko Unibertsitateko Ekonomia irakaslearen arabera, BBVA eta Sabadellekin gertatu denak argi utzi du erosteko eskaintza oldarkorrek ez dutela Espainiako merkatuan funtzionatzen.

Bbva Bizkaia Katalunia Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu