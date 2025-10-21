Lorpen seguirá activa en Etxalar tras su venta a Artain25, formada por antiguos trabajadores

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la venta de la unidad productiva de Lorpen, integrada en la concursada Lorpeland S.L., a la sociedad Artain25 S.L. por un importe total de 400.000 euros. La operación se enmarca en el concurso voluntario de Ternua Group, Import Arrasate S.L., Iasa Retail S.L. y Lorpeland S.L.

La sociedad navarra asumirá la subrogación en los contratos laborales, garantizando las condiciones de trabajo y antigüedad de los 28 empleados actuales, lo que evitará indemnizaciones valoradas en más de 640.000 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Además, la compradora se hará cargo del pago de 54.000 euros pendientes de un contrato de leasing con BBVA.

La operación incluye la transmisión de todos los activos de la marca Lorpen, entre ellos las marcas registradas, derechos de propiedad industrial e intelectual, páginas web corporativas y la nave industrial de Etxalar (Navarra), junto con la maquinaria, utillaje y equipos de producción. Los bienes se traspasan libres de cargas y gravámenes, salvo los expresamente asumidos por la nueva sociedad.

Según el auto judicial, Artain25 S.L. está formada por trabajadores y personas vinculadas laboralmente a Lorpen, y ha manifestado su intención de constituirse como sociedad limitada laboral. El tribunal destaca que la operación “cumple con los principios de celeridad, conservación del valor y continuidad empresarial” y que no se ha acreditado la existencia de ofertas alternativas ni perjuicio económico para la masa concursal.

La Administración Concursal defendió que la de Artain25 era la única oferta seria y viable recibida, y que, aunque el precio fuera inferior al valor contable, refleja el valor real de mercado de una unidad afectada por depreciación y falta de liquidez. La continuidad del negocio, la conservación del empleo y el mantenimiento del fondo de comercio se consideran factores que maximizan el valor global de la operación.

Con esta venta, Lorpen, marca de referencia en el sector de calcetines técnicos con sede en Navarra, asegura la continuidad de su actividad industrial tras meses de incertidumbre y dificultades financieras.