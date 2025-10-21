Lorpen seguirá activa en Etxalar tras su venta a Artain25, formada por antiguos trabajadores
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la venta de la unidad productiva de Lorpen, integrada en la concursada Lorpeland S.L., a la sociedad Artain25 S.L. por un importe total de 400.000 euros. La operación se enmarca en el concurso voluntario de Ternua Group, Import Arrasate S.L., Iasa Retail S.L. y Lorpeland S.L.
La sociedad navarra asumirá la subrogación en los contratos laborales, garantizando las condiciones de trabajo y antigüedad de los 28 empleados actuales, lo que evitará indemnizaciones valoradas en más de 640.000 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Además, la compradora se hará cargo del pago de 54.000 euros pendientes de un contrato de leasing con BBVA.
La operación incluye la transmisión de todos los activos de la marca Lorpen, entre ellos las marcas registradas, derechos de propiedad industrial e intelectual, páginas web corporativas y la nave industrial de Etxalar (Navarra), junto con la maquinaria, utillaje y equipos de producción. Los bienes se traspasan libres de cargas y gravámenes, salvo los expresamente asumidos por la nueva sociedad.
Según el auto judicial, Artain25 S.L. está formada por trabajadores y personas vinculadas laboralmente a Lorpen, y ha manifestado su intención de constituirse como sociedad limitada laboral. El tribunal destaca que la operación “cumple con los principios de celeridad, conservación del valor y continuidad empresarial” y que no se ha acreditado la existencia de ofertas alternativas ni perjuicio económico para la masa concursal.
La Administración Concursal defendió que la de Artain25 era la única oferta seria y viable recibida, y que, aunque el precio fuera inferior al valor contable, refleja el valor real de mercado de una unidad afectada por depreciación y falta de liquidez. La continuidad del negocio, la conservación del empleo y el mantenimiento del fondo de comercio se consideran factores que maximizan el valor global de la operación.
Con esta venta, Lorpen, marca de referencia en el sector de calcetines técnicos con sede en Navarra, asegura la continuidad de su actividad industrial tras meses de incertidumbre y dificultades financieras.
Más noticias sobre economía
La Diputación de Gipuzkoa exige "seriedad, transparencia y rigor" en la realización de las catas del TAV
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha reiterado que resulta de "vital importancia" que la conexión entre la 'Y vasca' y Navarra se realice por Ezkio-Itsaso. El colectivo AHT gelditu AHT Gelditu ha pedido a los ayuntamientos de las localidades donde se harán las catas que no colaboren y no den ningún permiso.
Será noticia: Congreso Steel Tech 2025, Sarkozy a prisión y presentación de la asociación Danok Oteiza
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Santano confirma que analizarán una vía alternativa del TAV que no cruce la sierra de Aralar
El Gobierno central analiza una tercera opción para unir la Y Vasca con el tramo navarro, y confirman que realizarán catas para analizar su viabilidad. Santano espera tener toda la información y poder tomar una decisión en primavera de 2026.
Los gobiernos vasco y polaco apuestan por impulsar la autonomía estratégica de Europa
Cooperar en energía eólica marina y tecnologías limpias, así como en tecnologías aeroespaciales e infraestructuras inteligentes y logística han sido cuestiones analizadas este lunes en el en el Foro Euskadi-Polonia desarrollado en Bilbao.
El permiso por fallecimiento podrá cogerse hasta 4 semanas después de morir el familiar
La propuesta del Ministerio de Trabajo también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos, que tendrá una duración de hasta 15 días.
Seguridad Social da marcha atrás y propondrá congelar las cuotas de autónomos de menores ingresos para 2026
"La propuesta con la que está trabajando el Ministerio, y para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla", señala la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Los transportistas navarros de Tradisna realizan una acción de protesta en la AP-68
Tradisna, la Asociación de Transportistas de Navarra, continúa con su calendario de movilizaciones. La protesta de este sábadp ha sido en la autovía AP-68. Los transportistas navarros reclaman al Gobierno foral que desaparezcan los peajes y denuncian además que sufren un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas en materia fiscal.
El mercado de abastos de Barakaldo será el primero de la UE en usar el pago con bitcoin
El pago con criptomonedas u otros sistemas de pago digitales estará disponible a partir del 18 de noviembre y se podrá realizar en la mayoría de sus puestos.
¿Qué pasará tras el fracaso de la OPA? El economista Massimo Cermelli nos da las claves
El fracaso de la OPA de BBVA sobre el banco Sabadell deja una gran enseñanza, según el profesor de economía en Deusto Bussines Schoool: "Las opas hostiles en el mercado español no funcionan".