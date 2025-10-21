Lorpenek aktibo jarraituko du Etxalarren, langile ohiek osatutako Artain25i saldu ondoren
Donostiako Merkataritza Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak baimena eman du Lorpenen ekoizpen-unitatea Artain25 S.L. sozietateari saltzeko, 400.000 eurotan. Eragiketa Ternua Group, Import Arrasate S.L., Iasa Retail S.L. eta Lorpeland S.L.ren borondatezko konkurtsoaren barruan sartzen da.
Nafarroako sozietateak bere gain hartuko du lan-kontratuen subrogazioa, egungo 28 langileen lan-baldintzak eta antzinatasuna bermatuz, eta horrek 640.000 eurotik gorako kalte-ordainak saihestuko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Gainera, erosleak bere gain hartuko du BBVArekin leasing kontratu baten zain dauden 54.000 euroko ordainketa.
Operazioaren barruan sartzen da Lorpen markako aktibo guztien transmisioa, besteak beste, erregistratutako markena, jabetza industrial eta intelektualaren eskubideena, webgune korporatiboena eta Etxalarko industria-nabearena, makineriarekin, tresneriarekin eta ekoizpen-ekipoekin batera.
Auto judizialaren arabera, Artain25 SL langileek eta Lorpenekin lan-lotura duten pertsonek osatzen dute, eta lan-sozietate mugatu gisa eratzeko asmoa agertu du. Auzitegiak nabarmendu duenez, eragiketak "bizkortasun, balioaren kontserbazio eta enpresa-jarraitutasun printzipioak betetzen ditu", eta ez da egiaztatu eskaintza alternatiborik edo konkurtso-masarentzako kalte ekonomikorik dagoenik.
Konkurtso Administrazioak defendatu zuen Artain25 enpresarena zela jasotako eskaintza serio eta bideragarri bakarra, eta, nahiz eta prezioa kontabilitate-balioa baino txikiagoa izan, balio-galeraren eta likidezia-faltaren eraginpean dagoen unitate baten merkatuko balio erreala islatzen duela. Negozioaren jarrakortasuna, enpleguaren kontserbazioa eta merkataritza-funtsaren mantentzea eragiketaren balio globala maximizatzen duten faktoretzat hartzen dira.
Salmenta honekin, Lorpenek, egoitza Nafarroan duen galtzerdi teknikoen sektorean erreferentzia markak, bere jarduera industrialaren jarraipena ziurtatzen du, hilabeteetako ziurgabetasun eta zailtasun finantzarioen ondoren.
