Será noticia: Congreso Steel Tech 2025, Sarkozy a prisión y presentación de la asociación Danok Oteiza

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 21 de octubre de 2025:

- Congreso Steel Tech 2025: Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) acoge del 21 al 23 de octubre la tercera edición del encuentro internacional de la industria siderúrgica Steel Tech, Congress & Expo, que reunirá a 64 firmas expositoras y a cerca de 40 ponentes que analizarán en profundidad de los grandes retos del sector desde una marcada visión internacional.

- Sarkozy a prisión: El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresará hoy en la prisión de La Santé, en París, para cumplir la condena de cinco años de cárcel impuesta el pasado septiembre por obtener fondos para su campaña presidencial de 2007 del régimen del entonces dictador libio Muammar Gaddafi.

- Presentación de la asociación Danok Oteiza: Presentación de Danok Oteiza, la asociación de amigas y amigos de la Fundación del Museo Jorge Oteiza, una comunidad en torno a la figura, el pensamiento, y el legado creativo y cultural del escultor, en el Museo Oteiza de Alzuza (Navarra).