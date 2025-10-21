Será noticia: Congreso Steel Tech 2025, Sarkozy a prisión y presentación de la asociación Danok Oteiza
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 21 de octubre de 2025:
- Congreso Steel Tech 2025: Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) acoge del 21 al 23 de octubre la tercera edición del encuentro internacional de la industria siderúrgica Steel Tech, Congress & Expo, que reunirá a 64 firmas expositoras y a cerca de 40 ponentes que analizarán en profundidad de los grandes retos del sector desde una marcada visión internacional.
- Sarkozy a prisión: El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresará hoy en la prisión de La Santé, en París, para cumplir la condena de cinco años de cárcel impuesta el pasado septiembre por obtener fondos para su campaña presidencial de 2007 del régimen del entonces dictador libio Muammar Gaddafi.
- Presentación de la asociación Danok Oteiza: Presentación de Danok Oteiza, la asociación de amigas y amigos de la Fundación del Museo Jorge Oteiza, una comunidad en torno a la figura, el pensamiento, y el legado creativo y cultural del escultor, en el Museo Oteiza de Alzuza (Navarra).
Más noticias sobre economía
Santano confirma que analizarán una vía alternativa del TAV que no cruce la sierra de Aralar
El Gobierno central analiza una tercera opción para unir la Y Vasca con el tramo navarro, y confirman que realizarán catas para analizar su viabilidad. Santano espera tener toda la información y poder tomar una decisión en primavera de 2026.
Los gobiernos vasco y polaco apuestan por impulsar la autonomía estratégica de Europa
Cooperar en energía eólica marina y tecnologías limpias, así como en tecnologías aeroespaciales e infraestructuras inteligentes y logística han sido cuestiones analizadas este lunes en el en el Foro Euskadi-Polonia desarrollado en Bilbao.
El permiso por fallecimiento podrá cogerse hasta 4 semanas después de morir el familiar
La propuesta del Ministerio de Trabajo también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos, que tendrá una duración de hasta 15 días.
Seguridad Social da marcha atrás y propondrá congelar las cuotas de autónomos de menores ingresos para 2026
"La propuesta con la que está trabajando el Ministerio, y para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla", señala la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Los transportistas navarros de Tradisna realizan una acción de protesta en la AP-68
Tradisna, la Asociación de Transportistas de Navarra, continúa con su calendario de movilizaciones. La protesta de este sábadp ha sido en la autovía AP-68. Los transportistas navarros reclaman al Gobierno foral que desaparezcan los peajes y denuncian además que sufren un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas en materia fiscal.
El mercado de abastos de Barakaldo será el primero de la UE en usar el pago con bitcoin
El pago con criptomonedas u otros sistemas de pago digitales estará disponible a partir del 18 de noviembre y se podrá realizar en la mayoría de sus puestos.
¿Qué pasará tras el fracaso de la OPA? El economista Massimo Cermelli nos da las claves
El fracaso de la OPA de BBVA sobre el banco Sabadell deja una gran enseñanza, según el profesor de economía en Deusto Bussines Schoool: "Las opas hostiles en el mercado español no funcionan".
Euskadi cierra el tercer trimestre con una tasa de paro del 6,8 % y 12 500 personas más sin empleo
En el último año, las personas ocupadas han aumentado en 8400 y la tasa de paro ha retrocedido 4 décimas porcentuales, del 7,2 % al 6,8 %.
El Gobierno Vasco anima al BBVA a seguir reforzando su presencia en Euskadi
Tras no salir adelante la OPA sobre el Sabadell, fuentes de la presidencia vasca han recordado que "se trata de una operación entre dos empresas privadas. Eran los accionistas quienes debían decidir, y han decidido", aunque han insistido en la idea de que "tener un sector financiero fuerte, competitivo y con arraigo es bueno y necesario. Para la economía vasca y para la catalana".