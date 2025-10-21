Albiste izango dira: Steel Tech kongresua, Sarkozy espetxera eta Danok Oteiza elkartearen aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Steel Tech 2025: BEC erakustazokan egingo da gaur hasi eta asteazkenera bitartean altzairuaren industriari eskainitako Steel Tech kongresua. Besteak beste, 60 erakusketarik eta 40 hizlarik parte hartuko dute.
- Sarkozy espetxera: Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohia La Santeko espetxean sartuko da. Irailean ezarri zioten bost urteko kartzela zigorra eta hori bete beharko du, 2007an, presidente bihurtu zen urtean, hauteskunde kanpaina Muamar Gadafi Libiako presidente ohiak emandako diruarekin finantzatzeagatik.
- Danok Oteiza elkartearen aurkezpena: Jorge Oteiza eskultorea jaio zela 117 urte betetzen diren honetan, eta urteurrena baliatuko dute "Danok Oteiza" elkartea aurkezteko, artistaren eta haren ondarearen inguruan jaioko den ekimen berria. 11:00etan egingo dute prentsaurrekoa, Oteiza Museoan, Altzuzan.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Santanok baieztatu du Aralar gurutzatuko ez duen AHTaren bide berri bat aztertuko duela Ministerioak
Euskal Y-a Nafarroako trenbidearekin lotzeko hirugarren aukera bat aztertzea erabaki du Estatuko Gobernuak eta horren bideragarritasuna jakiteko zulaketa-lanak egingo dituztela baieztatu du Santanok. 2026ko udaberrirako informazioa guztia esku artean izatea espero du, erabaki bat hartu ahal izateko.
Eusko Jaurlaritzak eta Poloniako Gobernuak Europaren autonomia estrategikoa bultzatzearen alde egin dute
Astelehen honetan Bilbon egin duten Euskadi-Polonia Foroan aztergai izan dute, besteak beste, itsasoko energia eolikoan eta teknologia garbietan lankidetzan aritzea, baita teknologia aeroespazialetan eta azpiegitura adimendunetan eta logistikoan ere.
Diru-sarrera txikienak dituzten autonomoen kuotak izoztea proposatuko du Gizarte Segurantzak, 2026rako
"Ministerioa lantzen ari den proposamena egiteko kolektiboari entzuten ari zaio, eta datorren urterako lehenengo hiru kuotak izoztea dakar", adierazi du Elma Saizek, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak.
Senide baten heriotzagatiko baimena ahaidea hil eta lau astera hartu ahal izango da
Lan Ministerioaren proposamenak zainketa aringarrietarako baimen berria ere zehazten du, eta 15 egunera arteko iraupena izango du.
Tradisnako garraiolari nafarrek protesta egin dute A-68an
Tradisna Nafarroako garraiolarien elkarteak mobilizazioekin jarraitzen du. Gaur A-68 autobidean egin dute protesta. Besteak beste, bidesariak kentzeko eta fiskalitatea beste erkidegoetan dutenarekin parekatzeko eskatzen dute.
Bitcoin bidezko ordainketak onartzen dituen EBko lehen azoka izango da Barakaldokoa
Azaroaren 18an iritsiko da Barakaldoko merkatura ordainketak kriptotxanponak edo bestelako sistema digitalak erabiliz egiteko aukera, eta bertako postu gehienetan onartuko dituzte.
Zer gertatuko da orain BBVA eta Sabadellekin? Massimo Cermelli ekonomialariak gakoak eman dizkigu
Massimo Cermelli Deustuko Unibertsitateko Ekonomia irakaslearen arabera, BBVA eta Sabadellekin gertatu denak argi utzi du erosteko eskaintza oldarkorrek ez dutela Espainiako merkatuan funtzionatzen.
Euskadin duen presentzia indartzen jarraitzeko deia egin dio Eusko Jaurlaritzak BBVAri
Sabadellen akzioak erosteko eskaintza publikoaren bidea amaitu ostean Lehendakaritzako iturriek gogoratu dutenez, "bi enpresa pribaturen arteko operazioa zena akziodunek erabaki behar zuten eta erabaki dute". Hala ere, "finantza-sektore sendo, lehiakor eta errotua izatea ona eta beharrezkoa" dela nabarmendu du, bai Euskadiko ekonomiarentzat, bai Kataluniakoarentzat.
EAEko langabezia tasa % 6,8ra igo da hirugarren hiruhilekoan, 12.500 langabe gehiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (8.400 landun gehiago), eta langabezia tasa % 7,2tik % 6,8ra murriztu da.