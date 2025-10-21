TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Steel Tech kongresua, Sarkozy espetxera eta Danok Oteiza elkartearen aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

BEC
Steel Tech 2025 kongresua egingo da BECen urriaren 21etik 23ra bitartean.
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 21ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-  Steel Tech 2025: BEC erakustazokan egingo da gaur hasi eta asteazkenera bitartean altzairuaren industriari eskainitako Steel Tech kongresua. Besteak beste, 60 erakusketarik eta 40 hizlarik parte hartuko dute. 

Sarkozy espetxera: Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohia La Santeko espetxean sartuko da. Irailean ezarri zioten bost urteko kartzela zigorra eta hori bete beharko du,  2007an, presidente bihurtu zen urtean, hauteskunde kanpaina Muamar Gadafi Libiako presidente ohiak emandako diruarekin finantzatzeagatik.

- Danok Oteiza elkartearen aurkezpena: Jorge Oteiza eskultorea jaio zela 117 urte betetzen diren honetan, eta urteurrena baliatuko dute "Danok Oteiza" elkartea aurkezteko, artistaren eta haren ondarearen inguruan jaioko den ekimen berria. 11:00etan egingo dute prentsaurrekoa, Oteiza Museoan, Altzuzan. 

 

 

