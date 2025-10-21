Nicolas Sarkozy ingresa hoy en prisión tras ser condenado a cinco años por financiación ilegal
El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresará hoy en la prisión de La Santé, en París, para cumplir la condena de cinco años de cárcel impuesta el pasado septiembre por intentar recaudar fondos para su campaña presidencial de 2007 desde Libia.
Sarkozy, que siempre ha defendido su inocencia, fue declarado culpable de conspiración criminal. Según el tribunal, el político conservador se benefició de las gestiones de su entorno más cercano para obtener financiación del régimen del entonces dictador libio Muammar Gaddafi.
El exmandatario compareció esta mañana ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer los detalles de su ingreso en prisión. Sus abogados han anunciado que presentarán una solicitud de puesta en libertad inmediata este mismo lunes.
Con su entrada en La Santé, Sarkozy se convierte en el primer expresidente de la República Francesa que entra en prisión. La condena por el llamado “caso Libia” se suma a otras dos sentencias previas contra él por delitos vinculados al fraude y la corrupción.
La investigación por la supuesta financiación libia de la campaña de 2007 se ha prolongado durante más de una década, con declaraciones de testigos, antiguos colaboradores y documentos que apuntan a un flujo irregular de dinero procedente del régimen de Gaddafi hacia el equipo de Sarkozy.
