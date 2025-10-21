Sarkozy
Nicolás Sarkozy: "No es a un expresidente de la República a quien encierran esta mañana, sino a un inocente"

El expresidente francés ha escrito un mensaje en redes justo antes de partir hacia la cárcel de La Santé, donde ha ingresado para cumplir una condena de cinco años.
21 October 2025, France, Paris: France's former president Nicolas Sarkozy (C) hugs his wife Carla Bruni-Sarkozy as he leaves his residence to present himself to La Sante Prison for incarceration on a five-year prison sentence after being convicted of criminal conspiracy over a plan for late Libyan dictator Moamer Kadhafi to fund his 2007 electoral campaign. Former French president Nicolas Sarkozy is set to begin his prison sentence in La Santé prison in central Paris on Tuesday, after being sentenced to five years in connection with illegal campaign funding from Libya. Photo: Julien De Rosa/AFP/dpa

Nicolas Sarkozy abraza a su esposa, antes de partir hacia la Santé. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Nicolas Sarkozy: "Ez da gaur goizean Errepublikako presidente ohi bat, errugabe bat baizik"
author image

EITB

Última actualización

Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, ha ingresado este martes en prisión, acusdo de corrupción y financiación ilegal de la campaña electoral del 2007. 

Sobre las 09:10 horas ha salido de su domicilio la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos, donde varias decenas de personas se han congregado en muestra de apoyo al exjefe de Estado y le han aplaudido después de cantar la Marsellesa, el himno de Francia.

Justo antes de poner rumbo a La Santé, el expresidente ha publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales: 

"En el momento en que me dispongo a cruzar los muros de la prisión de la Santé, mis pensamientos se dirigen a las francesas y los franceses de todas las condiciones y de todas las opiniones. 

Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que es la mía que no es a un expresidente de la República a quien encierran esta mañana, sino a un inocente.

Seguiré denunciando este escándalo judicial, este calvario que sufro desde hace más de 10 años. ¡He aquí, pues, un caso de financiación ilegal sin la menor financiación! Una instrucción judicial de largo recorrido lanzada sobre la base de un documento cuya falsedad ahora está demostrada.

No pido ningún privilegio, ningún favor. No me quejo, porque mi voz se escucha. No tengo motivos para quejarme porque mi esposa y mis hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables.

Pero esta mañana siento una profunda pena por Francia, que se ve humillada por la manifestación de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. No tengo duda alguna. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido aplastante. NS". 

Nicolas Sarkozy llega a la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años
Francia Corrupción Política Internacional

