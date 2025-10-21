Nicolas Sarkozy: "Gaur espetxeratzen dutena ez da Errepublikako presidente-ohi bat, errugabe bat baizik"
Frantziako presidente ohiak mezu bat idatzi du sareetan La Santeko espetxera abiatu aurretik, bost urteko zigorra betetzeko.
Nicolas Sarkozy, Frantziako presidente ohia, kartzelan sartu dute astearte honetan 2007ko hauteskunde kanpainan ustelkeria eta legez kanpoko finantzaketa egotzita.
09:10 aldera atera da etxetik Carla Bruni emaztearen eskutik, eta seme-alabekin eta anai-arrebekin batera. Dozenaka lagun elkartu dira estatuburu ohiari babesa adierazteko, eta txalo egin diote Marseillesa, Frantziako ereserkia, abestu ondoren.
La Santera abiatu aurretik, presidente ohiak honako mezu hau argitaratu du bere sare sozialetan:
"Santeko presondegiko hormak zeharkatzera noanean, nire pentsamenduak frantses guztiengana zuzentzen dira, edozein dela ere haien baldintza edo pentsamoldea.
Neure dudan indar hautsiezinez esan nahi dizuet ez dela Errepublikako presidente ohi bat gaur goizean giltzapetzen dutena, errugabe bat baizik.
Eskandalu judizial hau salatzen jarraituko dut, 10 urte baino gehiago irauten duen kalbario hau. Honatx, finantzaketa txikienik ez duen egez kanpoko finantzaketa kasu bat! Ibilbide luzeko instrukzio judizial bat, jada faltsua dela frogatua dagoen dokumentu baten gainean eraikia.
Ez dut pribilegiorik eskatzen, ez mesederik. Ez naiz kexatzen, nire ahotsa entzuten delako. Ez daukat kexatzeko arrazoirik, nire emaztea eta seme-alabak nire ondoan daudelako, eta nire lagunak kontaezinak direlako.
Baina gaur goizean pena handia sentitzen dut Frantziagatik, umiliatua baita gorrotoa aurrekaririk gabeko mailara eraman duen mendeku bat egikaritu delako. Ez dut zalantzarik Egia gailenduko da. Baina ordaindu beharreko prezioa izugarria izango da. NS ".
Nicolas Sarkozy La Santeko espetxean sartu da jada, bost urteko espetxe zigorra betetzera
Frantziako presidente ohia 09:35 pasatxoan iritsi da La Santeko kartzelara (Paris). Gadafiren erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman ziola eta legez kanpoko finantziazioagatik bete beharko du espetxe zigorra Frantziako presidente ohiak.
