SMI
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Concluye sin acuerdo el acto de conciliación en el CRL planteado por ELA y LAB por un SMI propio

El encuentro, celebrado este miércoles en la sede del CRL en Bilbao, al que han acudido los sindicatos y la patronal, se ha desarrollado durante una hora, aproximadamente sin que se hayan acercado las posturas.
BILBAO, 22/10/2025.- Los sindicatos ELA y LAB han promovido este miércoles en Bilbao un acto de conciliación con la patronal vasca Confebask para negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi. EFE/ Miguel Toña
Euskaraz irakurri: Akordiorik gabe amaitu da LHKn ELAk eta LABek LGS propio baterako planteatutako adiskidetze-ekitaldia
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El acto de conciliación del conflicto colectivo planteado por ELA y LAB con el objetivo de que Confebask se siente a negociar un Salario Mínimo Interprofesional propio, ha concluido sin acuerdo.

Confebask estaba convocada este miércoles a un acto de conciliación promovido por los sindicatos nacionalistas en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao, al que también han asistido las centrales CCOO y UGT, y que ha concluido transcurrida apenas una hora sin acuerdo.

Los sindicatos ELA y LAB han anunciado que demandarán a la patronal vasca Confebask ante los tribunales por negarse a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi y han avanzado que llevarán a cabo movilizaciones en defensa de esta reivindicación.

ELA y LAB planteaban esta conciliación como el primer paso, antes de acudir a los tribunales, de un conflicto colectivo para obligar a la parte empresarial a sentarse a negociar un acuerdo interprofesional con el fin de pactar un SMI propio en Euskadi aplicable a trabajadores con y sin convenio.

 

18:00 - 20:00

Confebask: "La pretensión de ELA y LAB es jurídicamente imposible"

Confebask ha rechazado este miércoles, de nuevo, negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en Euskadi, y ha afirmado que la pretensión de ELA y LAB es "jurídicamente imposible" al ser una materia de competencia exclusiva del Estado.  La patronal vasca ha realizado una declaración conjunta de Confebask y sus organizaciones miembro -Adegi, Cebek y SEA- tras el acto de conciliación. 

En primer lugar, la patronal vasca ha subrayado que "no ha cambiado nada desde el último emplazamiento, y por lo tanto, sigue sin poder exigirse a Confebask negociar lo que legalmente no le está permitido". "La parte sindical pretende un objeto jurídicamente imposible, al ser esta una materia de competencia exclusiva del Estado", ha asegurado.

Además, ha asegurado que la propuesta sindical supone "poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas", si no se vincula a cuestiones "como la reducción del absentismo laboral, la presión sobre los costes laborales y la necesidad de reforzar la competitividad empresarial y regional".

Salarios Sindicatos Confebask Sindicato Ela Sindicato LAB Economía

Más noticias sobre economía

Cargar más
Publicidad
X