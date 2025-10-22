Concluye sin acuerdo el acto de conciliación en el CRL planteado por ELA y LAB por un SMI propio

El acto de conciliación del conflicto colectivo planteado por ELA y LAB con el objetivo de que Confebask se siente a negociar un Salario Mínimo Interprofesional propio, ha concluido sin acuerdo.



Confebask estaba convocada este miércoles a un acto de conciliación promovido por los sindicatos nacionalistas en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao, al que también han asistido las centrales CCOO y UGT, y que ha concluido transcurrida apenas una hora sin acuerdo.

Los sindicatos ELA y LAB han anunciado que demandarán a la patronal vasca Confebask ante los tribunales por negarse a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi y han avanzado que llevarán a cabo movilizaciones en defensa de esta reivindicación.

ELA y LAB planteaban esta conciliación como el primer paso, antes de acudir a los tribunales, de un conflicto colectivo para obligar a la parte empresarial a sentarse a negociar un acuerdo interprofesional con el fin de pactar un SMI propio en Euskadi aplicable a trabajadores con y sin convenio.