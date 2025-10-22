LGS PROPIOA

Akordiorik gabe amaitu da ELAk eta LABek LGS propioa ezartzeko planteatutako adiskidetze-ekitaldia

Lan Harremanen Kontseiluan egin dute bilera, BIlbon, eta bertan izan dira sindikatuak eta patronala. Ordubetez egon dira bilduta baina ez dute, antza, ikuspuntuak bateratzerik izan. 

BILBAO, 22/10/2025.- Los sindicatos ELA y LAB han promovido este miércoles en Bilbao un acto de conciliación con la patronal vasca Confebask para negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi. EFE/ Miguel Toña
Agentziak | EITB

Akordiorik gabe amaitu da Confebaskekin lanbidearteko gutxieneko soldata propioa negoziatzera esertzeko helburuz ELAk eta LABek planteatutako gatazka kolektiboarako adiskidetze-ekitaldia. 

Confebask sindikatu abertzaleek Bilboko Lan Harremanen Kontseiluaren (LHK) egoitzan sustatutako kontziliazio-ekitaldira deituta zegoen asteazken honetan. CCOO eta UGT zentralak ere bertan izan dira. Ordubete eskas iraun du, eta akordiorik gabe amaitu da.

ELA eta LAB sindikatuek iragarri dutenez auzitara eramango dute Confebask euskal patronala, Euskadirako Lanbidearteko Gutxieneko Soldata (LGS) propioa negoziatzeari uko egiteagatik, eta aurreratu dute mobilizazioak egingo dituztela, aldarrikapen horren alde.

ELAk eta LABek gatazka kolektibo bati heltzeko lehen urrats gisa proposatu zuen kontziliazio-ekitaldia, epaitegietara jo aurretik, enpresariak lanbidearteko akordioa negoziatzera behartzeko, Euskadin hitzarmenpean nahiz kanpo dauden langileei aplikatu beharreko LGS propioa hitzartzeko.

 

Confebask: "ELAren eta LABen asmoa juridikoki ezinezkoa da"

Confebaskek uko egin dio asteazken honetan, berriro ere, Euskadin Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propioa negoziatzeari, eta adierazi du ELAren eta LABen asmoa "juridikoki ezinezkoa" dela, Estatuaren, eta soillik Estatuaren, eskumena baita. Euskal patronalak Confebasken eta bere erakunde kideen -Adegi, Cebek eta SEA- adierazpen bateratua egin du adiskidetze ekitaldiaren ondoren.

Lehenik eta behin, EAEko patronalak azpimarratu duenez, "ez da ezer aldatu azken deialditik, eta, beraz, Confebaski ezin zaio exijitu legez egin ezin duena negoziatzea". "Sindikatuek juridikoki ezinezkoa den helburu bat lortu nahi dute, gai hori Estatuaren eskumen esklusiboa baita", ziurtatu du.

Gainera, sindikatuen proposamenak "euskal enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna arriskuan jartzen" duela ziurtatu du, ez bada beste gai batzuekin lotzen, "lan absentismoaren murrizketarekin, lan kostuen gaineko presioarekin eta enpresen eta eskualdeen lehiakortasuna indartzeko beharrarekin", esaterako.

 

