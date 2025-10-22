LGS
Mikel Torres: "Ezinezkoa dirudien arren, patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazio bide bat aurkitzea espero dut"

18:00 - 20:00
Mikel Torres, asteazken honetan, Radio Euskadin.
EITB

Radio Euskadin egindako elkarrizketan, bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak Gutxieneko Lanbidearteko Soldataren inguruko Herri Ekimen Legegileari (ILP) Eusko Jaurlaritzak uko egitearen arrazoiak azaldu ditu, eta gaia eragileen artean eztabaidatu eta adostearen alde agertu da. (Jatorrizko bideoa gazteleraz)

