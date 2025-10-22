Mikel Torres: "Ezinezkoa dirudien arren, patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazio bide bat aurkitzea espero dut"
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak Gutxieneko Lanbidearteko Soldataren inguruko Herri Ekimen Legegileari (ILP) Eusko Jaurlaritzak uko egitearen arrazoiak azaldu ditu, eta gaia eragileen artean eztabaidatu eta adostearen alde agertu da. (Jatorrizko bideoa gazteleraz)
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Albiste izango dira: Lanbidearteko gutxieneko soldata, Amaya Zabarteren senarraren agerraldia eta Gorka Urbizuren disko berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Confebask eta sindikatuak Bilbon bilduko dira gaur, Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioa eskatzen duen Ekimen Legegilea geldiarazi ostean
Lan Harremanen Kontseiluan egingo dute bilera; EAJren eta PSEren Gobernuak Euskadik gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskumenak izan ditzan bultzatutako ekimenaren tramitazioa geldiarazi eta hurrengo egunean egingo dute, hain zuzen ere.
Maderas de Llodio hasi da langileak kaleratzen
Lanpostuak mantentzeko "alternatiba bideragarriak" badaudela eta borrokan jarraituko dutela esan dute langileek. Manifestazioa deitu dute datorren ostiralerako, Laudion, 18:30ean.
Euskal burdingintzaren 5 erronka nagusiak
Burdingintza sektorearen nazioarteko topaketa bat hasi da gaur, asteartea, Barakaldoko BECen. Bertan, besteak beste, euskal sektoreak epe laburrean dituen erronkei buruz hitz egiten ari dira: muga-zergak, deskarbonizazioa, energiaren beharra...
Jaurlaritzak gogoratu du soldata publikoen igoera erabakitzea Madrilen esku dagoela
ELA eta LAB sindikatuek elkarretaratzea egin dute, goizean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusiaren atarian, besteak beste, langile publikoen lan-baldintzak hemen erabaki daitezela aldarrikatzeko.
LABek "eskandalutzat" jo du gutxieneko soldata propioaren proposamenari Jaurlaritzak ezezkoa eman izana
Bestalde, ELA sindikatuak jarrera aldatzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, "behingoz autogobernuaren eta zerbitzu publikoen defentsa" egin dezan.
Lanbidearteko gutxieneko soldata propioaren proposamenak "adostasun soziala eta politikoa eskatzen du", Torresen iritzian
Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak "zuhurtzia eta adostasuna" eskatu ditu "edozein egiturazko aldaketari aurre egiteko orduan". Euskadik lanbide arteko gutxieneko soldata propio bultzatzen zuen Herri Ekimen Legegilea ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko, Eusko Jaurlaritza kontra agertu ostean.
Europa Ligako finalak 52 milioi euroko eragin ekonomikoa izan du EAEko ekonomian
Pasa den maiatzean Bilbon jokatutako finalaren inpaktuari buruz Ikertalde taldeak egindako txostenaren arabera, ekitaldiak ia 30 milioi euroko ekarri ditu EAEra, eta Barne Produktu Gordinean eragin zuzena du.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatu du AHTaren zundaketak egiteko "serio, garden eta zorrotz" jokatzea
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak berriz adierazi du "berebiziko garrantzia" duela 'Euskal Y'-aren eta Nafarroako AHTaren arteko lotura Ezkio-Itsason egitea. AHT Gelditu kolektiboak zulaketa-lanak egiten ez laguntzeko eta inolako baimenik ez emateko eskatu die Beasain, Idiazabal, Ataun (Gipuzkoa) eta Bakaikuko (Nafarroa) udalei.