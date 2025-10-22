SMI
Mikel Torres: "Aunque parece imposible, espero que se encuentre una vía negociadora entre patronal y sindicatos"

18:00 - 20:00
Mikel Torres, este miércoles, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Mikel Torres: "Ezinezkoa dirudien arren, patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazio bide bat aurkitzea espero dut"
EITB

Entrevistado en Radio Euskadi, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, ha explicado  las razones del rechazo del Gobierno Vasco a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el Salario Mínimo Interprofesional, y ha abogado porque la cuestión se dialogue y se acuerde entre los distintos actores. 

Salarios Sindicatos Confebask Gobierno Vasco Economía

