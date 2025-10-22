EMPRSAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales subraya la disposición del Gobierno de ser "parte del futuro" de Aernova

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado la sede de la empresa del sector aéreo en Berantevilla, donde ha destacado la participación de la empresa en el diseño del Wind Runner, el "avión más grande del mundo", y ha ofrecido el apoyo y la colaboración del Gobierno Vasco.

Empresarios Economía

Más noticias economía

Cargar más
Publicidad
X