Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria hegazkien sektoreko enpresak Berantevillan duen egoitzan izan da bisitan. "Munduko hegazkinik handiena" izango den Wind Runner-en fiseinuan enpresa izaten ari den partehartzea nabarmendu du lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzaren babesa eta elkarlana eskaini ditu.

