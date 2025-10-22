Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela
Imanol Pradales lehendakaria hegazkien sektoreko enpresak Berantevillan duen egoitzan izan da bisitan. "Munduko hegazkinik handiena" izango den Wind Runner-en fiseinuan enpresa izaten ari den partehartzea nabarmendu du lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzaren babesa eta elkarlana eskaini ditu.
Ganadu azokak debekatu dituzte Nafarroan, DNK gaitzaren zabaltzea ekiditeko
Dermatosi nodular kutsakorra (DNK) epidemia bihurtu da eta asko ari da zabaltzen behien artean Frantzian eta Gironan. Gizakiei transmititzen ez zaien arren, ustiategietan abelburu asko galtzea eragin dezake.
Behargin bat hil da Cementos Rezolaren Arrigorriagako lantegian, lan-istripuz
45 urteko gizona Bizkaiko udalerriko enpresa batean hil da, gaur, arratsaldeko 14:20 aldera. Osalanek ikerketa zabaldu du istripuaren arrazoiak argitzeko. LAB sindikatuaren arabera, makinak babes neurriak falta zituen.
Bidesariak datorren urtean % 3,5 garestitzea proposatu du Bizkaiko Aldundiak
Ordainpeko errepideen 2026rako tarifak eta ibilgailu astunentzako kanona eguneratuko ditu foru erakundeak. Dekretu berriak, besteak beste, '0 tafifak' deiturikoak kentzea jasotzen du.
ELAk eta LABek auzitegietara eramango dute Confebask, LGS propioa negoziatzeari uko egiteagatik
ELA eta LAB sindikatuek iragarri dute auzitegietara eramango dutela Confebask patronala, Euskadirentzat Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) negoziatzeari uko egiteagatik, eta aurreratu dute mobilizazioak egingo dituztela aldarrikapen horren alde.
ELAk eta LABek auzitara joko dute Confebasken aurka, uko egin diolako soldata minimo propioa negoziatzeari
Lan Harremanen Kontseiluan egin dute bilera, BIlbon. Ordubetez egon dira bilduta baina ez dute, antza, ikuspuntuak bateratzerik izan. Eusko Jaurlaritzak judizializazioa deitoratu du eta sindikatuen eta Confebasken arteko hurbilketa bilatuko du.
Mikel Torres: "Ezinezkoa dirudien arren, patronalaren eta sindikatuen arteko negoziazio bide bat aurkitzea espero dut"
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak Gutxieneko Lanbidearteko Soldataren inguruko Herri Ekimen Legegileari (ILP) Eusko Jaurlaritzak uko egitearen arrazoiak azaldu ditu, eta gaia eragileen artean eztabaidatu eta adostearen alde agertu da. (Jatorrizko bideoa gazteleraz)
Confebask eta sindikatuak Bilbon bilduko dira gaur, Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioa eskatzen duen Ekimen Legegilea geldiarazi ostean
Lan Harremanen Kontseiluan egingo dute bilera; EAJren eta PSEren Gobernuak Euskadik gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskumenak izan ditzan bultzatutako ekimenaren tramitazioa geldiarazi eta hurrengo egunean egingo dute, hain zuzen ere.
Maderas de Llodio hasi da langileak kaleratzen
Lanpostuak mantentzeko "alternatiba bideragarriak" badaudela eta borrokan jarraituko dutela esan dute langileek. Manifestazioa deitu dute datorren ostiralerako, Laudion, 18:30ean.