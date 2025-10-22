Será noticia: SMI propio para Euskadi, comparecencia del marido de Amaya Zabarte y presentación del nuevo disco de Gorka Urbizu

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 22 de octubre de 2025:

- SMI propio para Euskadi: La patronal Confebask y los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru se reúnen hoy en Bilbao en el acto de conciliación convocado para abordar la posibilidad de establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en Euskadi. La cita, prevista para las 12:00 horas en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, llega un día después de que el Ejecutivo de PNV y PSE frenara la tramitación de la iniciativa que buscaba dotar a Euskadi de competencias para fijar su propio salario mínimo.

- Comparecencia del marido de Amaya Zabarte: Joseba Novoa, marido de Amaya Zabarte, la aficionada de la Real Sociedad herida de gravedad en el transcurso de una carga de la Ertzaintza antes del partido de Champions que enfrentó a la Real y el PSG en marzo de 2024, comparece este miércoles en el Parlamento Vasco, a partir de las 11:30 horas, junto al abogado de la familia, Iker Sarriegi, para exponer la agresión policial y las circunstancias que la rodean.

- Presentación del nuevo disco de Gorka Urbizu: Gorka Urbizu presenta Bakan II, un nuevo EP de dos temas grabados en el mítico Studio 2 de Abbey Road en Londres. Gaztea ofrecerá en directo la presentación que se celebrará en Tabakalera, a partir de las 10:30 horas.