Albiste izango dira: Lanbidearteko gutxieneko soldata, Amaya Zabarteren senarraren agerraldia eta Gorka Urbizuren disko berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Lanbidearteko gutxieneko soldata: Confebask patronala eta ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde eta Hiru sindikatuak aurrez aurre izango dira gaur Bilbon, EAEn Lanbidearteko Gutxieneko Soldata propioa ezartzeko aukerari heltzeko deitutako adiskidetze-ekitaldian. Hitzordua 12:00etan izango da, Lan Harremanen Kontseiluaren egoitzan.
- Amaya Zabarteren senarraren agerraldia: Amaya Zabarteren auzia, iazko martxoan Realaren eta PSGren arteko partidaren atarian Ertzaintzaren karga batean larri zauritutako realzalearen kasua, Eusko Legebiltzarrera iritsiko da gaur. Haren senarrak eta abokatuak, Joseba Novoak eta Iker Sarriegik, hurrenez hurren, agerraldia egingo dute Gasteizko Ganberan, 11:30ean, kasuaren inguruko euren bertsioa azaltzeko.
- Gorka Urbizuren disko berriaren aurkezpena: Gorka Urbizuk Bakan II izeneko EP berria aurkeztuko du gaur. Donostiako Tabakaleran egingo den ekitaldia Gaztean zuzenean jarraitu ahalko da. Saioa 10:30ean hasiko da.
Confebask eta sindikatuak Bilbon bilduko dira gaur, Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioa eskatzen duen Ekimen Legegilea geldiarazi ostean
Lan Harremanen Kontseiluan egingo dute bilera; EAJren eta PSEren Gobernuak Euskadiri gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskumenak eman nahi zizkion ekimenaren tramitazioa geldiarazi eta hurrengo egunean egingo dute, hain zuzen ere.
Maderas de Llodio hasi da langileak kaleratzen
Lanpostuak mantentzeko "alternatiba bideragarriak" badaudela eta borrokan jarraituko dutela esan dute langileek. Manifestazioa deitu dute datorren ostiralerako, Laudion, 18:30ean.
Euskal burdingintzaren 5 erronka nagusiak
Burdingintza sektorearen nazioarteko topaketa bat hasi da gaur, asteartea, Barakaldoko BECen. Bertan, besteak beste, euskal sektoreak epe laburrean dituen erronkei buruz hitz egiten ari dira: muga-zergak, deskarbonizazioa, energiaren beharra...
Jaurlaritzak gogoratu du soldata publikoen igoera erabakitzea Madrilen esku dagoela
ELA eta LAB sindikatuek elkarretaratzea egin dute, goizean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusiaren atarian, besteak beste, langile publikoen lan-baldintzak hemen erabaki daitezela aldarrikatzeko.
LABek "eskandalutzat" jo du gutxieneko soldata propioaren proposamenari Jaurlaritzak ezezkoa eman izana
Bestalde, ELA sindikatuak jarrera aldatzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, "behingoz autogobernuaren eta zerbitzu publikoen defentsa" egin dezan.
Lanbidearteko gutxieneko soldata propioaren proposamenak "adostasun soziala eta politikoa eskatzen du", Torresen iritzian
Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak "zuhurtzia eta adostasuna" eskatu ditu "edozein egiturazko aldaketari aurre egiteko orduan". Euskadik lanbide arteko gutxieneko soldata propio bultzatzen zuen Herri Ekimen Legegilea ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko, Eusko Jaurlaritza kontra agertu ostean.
Europa Ligako finalak 52 milioi euroko eragin ekonomikoa izan du EAEko ekonomian
Pasa den maiatzean Bilbon jokatutako finalaren inpaktuari buruz Ikertalde taldeak egindako txostenaren arabera, ekitaldiak ia 30 milioi euroko ekarri ditu EAEra, eta Barne Produktu Gordinean eragin zuzena du.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatu du AHTaren zundaketak egiteko "serio, garden eta zorrotz" jokatzea
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak berriz adierazi du "berebiziko garrantzia" duela 'Euskal Y'-aren eta Nafarroako AHTaren arteko lotura Ezkio-Itsason egitea. AHT Gelditu kolektiboak zulaketa-lanak egiten ez laguntzeko eta inolako baimenik ez emateko eskatu die Beasain, Idiazabal, Ataun (Gipuzkoa) eta Bakaikuko (Nafarroa) udalei.
Jaurlaritzak geldiarazi egin du gutxieneko soldata propioari buruzko ekimena, eta Estatuaren eskuduntzak "urratzen" dituela azpimarratu du
Eusko Jaurlaritza hainbat sindikatuk proposatutako Herri Ekimen Legegilearen aurka agertu da. 140.000 pertsonak sinatu eta babestu dute, Euskadin lanbidearteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko beharrezko eskumenak izan ditzan. Beraz, proposamena bertan behera geratuko da eta ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko.