El conflicto de los vestuarios de Petronor llega hoy a los juzgados
El Juzgado de lo Social de Bilbao celebra hoy el juicio por la denuncia presentada por varios sindicatos contra Petronor, a la que acusan de haber aplicado una modificación “sustancial” de las condiciones laborales. La controversia, centrada en un presunto aumento encubierto de la jornada para el personal a turnos, ha derivado en una huelga indefinida que sigue vigente.
Según los sindicatos, el traslado del edificio de vestuarios ha supuesto que los trabajadores dediquen unos 30 minutos más por jornada al cambio de ropa y ducha, tiempo que antes formaba parte de su jornada laboral. La plantilla exige que se respeten las condiciones consolidadas “durante más de 50 años” y el convenio vigente.
UGT y CCOO, que forman la mayoría sindical, alcanzaron un preacuerdo con la dirección de la empresa, pero la asamblea de trabajadores decidió no votarlo, impidiendo su ratificación. Ante esa situación, Petronor anunció que se veía “obligada” a buscar una resolución judicial.
En un comunicado, la empresa ha defendido que los nuevos vestuarios, en los que ha invertido seis millones de euros, “buscan mejorar la seguridad de las personas” y garantizar que el acceso a las instalaciones se realice con la ropa y los equipos de protección adecuados.
Por su parte, desde el sindicato TU han asegurado que el preacuerdo “no cumplía los mínimos” exigidos por los trabajadores. Critican que la empresa solo ofreciera compensar 15 minutos de jornada “sin reconocer la causa raíz del aumento”, y que el texto incluyera “ambigüedades que interfieren en el convenio y recortan derechos”.
“La pretensión es clara: no queremos trabajar más de ocho horas”, han señalado fuentes sindicales, que denuncian una situación de “abuso, recortes y falta de personal y mantenimiento”.
La huelga indefinida en Petronor continúa mientras se resuelve el conflicto en los tribunales.
