Petronorreko aldagelen gatazka epaitegietara iritsiko da gaur

Epaiketa gaur egingo da Bilbon, greba mugagabeak aurrera jarraitzen duen bitartean. Langileek enpresaren eta UGT eta CCOO sindikatuen arteko aurreakordioa errefusatu zuten batzarrean.
Petronor. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Lan Arloko Epaitegiak epaiketa egingo du gaur, hainbat sindikatuk Petronorren aurka jarritako salaketaren harira. Lan-baldintzen "funtsezko" aldaketa aplikatu izana leporatzen diote enpresari. Eztabaidak, txandakako langileentzako lanaldiaren ustezko igoera ezkutuan oinarrituta, greba mugagabea ekarri du, indarrean jarraitzen duena.

Sindikatuen arabera, aldagelen eraikina lekuz aldatzearen ondorioz, langileek 30 minutu gehiago eman dituzte lanaldi bakoitzeko arropa aldatzeko eta dutxarako, eta orain arte denbora hori lanaldiaren parte izan da. Plantillak "50 urte baino gehiagoz" finkatutako baldintzak eta indarrean dagoen hitzarmena errespetatzea eskatzen du.

UGTk eta CCOOk, gehiengo sindikala osatzen dutenek, aurreakordioa lortu zuten enpresako zuzendaritzarekin, baina langileen batzarrak ez bozkatzea erabaki zuen, berrestea eragotziz. Egoera horren aurrean, Petronorrek iragarri zuen ebazpen judizial bat bilatzera "behartuta" zegoela.

Enpresak ohar batean azaldu duenez, aldagela berrietan sei milioi euro inbertitu dituzte, "pertsonen segurtasuna hobetzeko" eta instalazioetara arropa eta babes-ekipamendu egokiekin sartzen direla bermatzeko.

Bestalde, TU sindikatuaren arabera, aurreakordioak "ez zituen langileek eskatutako gutxienekoak betetzen". Enpresak 15 minutuko lanaldia konpentsatzea soilik eskaini zuela kritikatu dute, "igoeraren arrazoia onartu gabe", eta testuak "hitzarmenean eragina duten anbiguotasunak eta eskubideak murrizten dituzten anbiguotasunak" jasotzen zituela.

"Asmoa argia da: ez dugu zortzi ordu baino gehiago lan egin nahi", adierazi dute sindikatuetako iturriek, eta"gehiegikeria, murrizketak eta langile eta mantentze falta" salatu dituzte. 

Petronorreko greba mugagabeak aurrera jarraitzen du auzitegietako gatazka konpondu bitartean.

