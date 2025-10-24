Petronorreko aldagelen gatazka epaitegietara iritsiko da gaur
Bilboko Lan Arloko Epaitegiak epaiketa egingo du gaur, hainbat sindikatuk Petronorren aurka jarritako salaketaren harira. Lan-baldintzen "funtsezko" aldaketa aplikatu izana leporatzen diote enpresari. Eztabaidak, txandakako langileentzako lanaldiaren ustezko igoera ezkutuan oinarrituta, greba mugagabea ekarri du, indarrean jarraitzen duena.
Sindikatuen arabera, aldagelen eraikina lekuz aldatzearen ondorioz, langileek 30 minutu gehiago eman dituzte lanaldi bakoitzeko arropa aldatzeko eta dutxarako, eta orain arte denbora hori lanaldiaren parte izan da. Plantillak "50 urte baino gehiagoz" finkatutako baldintzak eta indarrean dagoen hitzarmena errespetatzea eskatzen du.
UGTk eta CCOOk, gehiengo sindikala osatzen dutenek, aurreakordioa lortu zuten enpresako zuzendaritzarekin, baina langileen batzarrak ez bozkatzea erabaki zuen, berrestea eragotziz. Egoera horren aurrean, Petronorrek iragarri zuen ebazpen judizial bat bilatzera "behartuta" zegoela.
Enpresak ohar batean azaldu duenez, aldagela berrietan sei milioi euro inbertitu dituzte, "pertsonen segurtasuna hobetzeko" eta instalazioetara arropa eta babes-ekipamendu egokiekin sartzen direla bermatzeko.
Bestalde, TU sindikatuaren arabera, aurreakordioak "ez zituen langileek eskatutako gutxienekoak betetzen". Enpresak 15 minutuko lanaldia konpentsatzea soilik eskaini zuela kritikatu dute, "igoeraren arrazoia onartu gabe", eta testuak "hitzarmenean eragina duten anbiguotasunak eta eskubideak murrizten dituzten anbiguotasunak" jasotzen zituela.
"Asmoa argia da: ez dugu zortzi ordu baino gehiago lan egin nahi", adierazi dute sindikatuetako iturriek, eta"gehiegikeria, murrizketak eta langile eta mantentze falta" salatu dituzte.
Petronorreko greba mugagabeak aurrera jarraitzen du auzitegietako gatazka konpondu bitartean.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko
Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela.
Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan
Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, Gernikan urriaren 27an izango den Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.
EAEko esportazio-kopurua % 29 jaitsi da abuztuan, aplikatu berri dituzten muga-zergak direla eta
Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 egin baitzuten behera. Ez-energetikoak, berriz, % 22,5 jaitsi ziren, batez ere automozioaren sektorean.
Dermatosi nodularraren agerraldiak kolokan jarri du abeltzaintza sektorea
Nafarroak abeltzaintzako azokak egitea debekatu du Frantzian eta Katalunian egoerak okerrera egin duelako, eta Gipuzkoak, berriz, urgentziaz bildu ditu abeltzainak Zizurkilen. Gironan 2.000 behi baino gehiago hil dira dagoeneko, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizkortu egin da txertaketa.
Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela
Imanol Pradales lehendakaria hegazkinen sektoreko enpresak Berantevillan duen egoitzan izan da, bisitan. "Munduko hegazkinik handiena" izango den 'Wind Runner'en diseinua egiten ari den enpresaren parte-hartzea nabarmendu du lehendakariak, eta adierazi du Eusko Jaurlaritza proiektua babesteko eta elkarlanean aritzeko prest dagoela.
Ganadu azokak debekatu dituzte Nafarroan, DNK gaitza zabaltzea ekiditeko
Dermatosi nodular kutsakorra (DNK) epidemia bihurtu da eta asko ari da zabaltzen behien artean Frantzian eta Gironan. Gizakiei transmititzen ez zaien arren, ustiategietan abelburu asko galtzea eragin dezake.
Behargin bat hil da Cementos Rezolaren Arrigorriagako lantegian, lan-istripuz
45 urteko gizona Bizkaiko udalerriko enpresa batean hil da, gaur, arratsaldeko 14:20 aldera. Osalanek ikerketa zabaldu du istripuaren arrazoiak argitzeko. LAB sindikatuaren arabera, makinak babes neurriak falta zituen.
Bidesariak datorren urtean % 3,5 garestitzea proposatu du Bizkaiko Aldundiak
Ordainpeko errepideen 2026rako tarifak eta ibilgailu astunentzako kanona eguneratuko ditu foru erakundeak. Dekretu berriak, besteak beste, '0 tafifak' deiturikoak kentzea jasotzen du.
ELAk eta LABek auzitegietara eramango dute Confebask, LGS propioa negoziatzeari uko egiteagatik
ELA eta LAB sindikatuek iragarri dute auzitegietara eramango dutela Confebask patronala, Euskadirentzat Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) negoziatzeari uko egiteagatik, eta aurreratu dute mobilizazioak egingo dituztela aldarrikapen horren alde.