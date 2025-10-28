Talgo
El Gobierno Vasco defiende la operación Talgo pese a la investigación abierta a Jainaga

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak Talgo operazioa defendatzen du, Jainagari irekitako ikerketa gorabehera

Última actualización

El Gobierno Vasco ha defendido el proceso de compra de parte de las acciones de Talgo por Sidenor, a pesar de la investigación abierta por la Audiencia Nacional a su presidente, José Antonio Jainaga, ya que, a su juicio, son "dos cosas diferentes".

Gobierno Vasco Economía

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
