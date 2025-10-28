Eusko Jaurlaritzak Talgo operazioaren alde egiten jarraitzen du, Jainagaren gaineko ikerketa gorabehera
Sidenorrek Talgoren akzioen zati bat erosteko prozesuaren alde egiten jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak, nahiz eta Auzitegi Nazionalak Jose Antonio Jainaga presidentearen gaineko ikerketa abiatu, "bi gauza ezberdin" direlako.
Asensio: Itsaraz parke eolikoaren proiektuak "ez zituen beharrezko ingurumen-baldintzak betetzen"
Norvegiako Statkraft enpresak Aramaion eta Eskoriatzan eraikitzeko asmoa zuen proiektua baztertzeko Espainiako Gobernuak hartutako behin betiko erabakia "bat dator" Eusko Jaurlaritzaren irizpidearekin, Gipuzkoako ahaldun nagusiorde eta Jasangarritasun diputatuaren esanetan.
Nöel d'Anjou: "Aurrekontu hauek eraldaketarako, babeserako eta aurrera egiteko tresna dira"
Ogasun eta Finantza sailburuak adierazi du gaur aurkeztu duen aurrekontu proiektuak hiru objektibori erantzuten diela: zerbitzu publikoak sendotzea eta kontsolidatzea, herritarren kezkei erantzuna ematea eta etorkizuneko eraldaketeta eta erronkei aurre egiteko prestatzea.
Eusko Jaurlaritzak 16.378 milioiko aurrekontu-proiektua onartu du 2026rako, eta Etxebizitzara eta zerbitzu publikoetara gehiago bideratuko du
Proiektuak % 4,1 handitu du gastu arrunta eta Osasuna, Hezkuntza, Etxebizitza eta Segurtasun arloak indartu ditu, Euskadi Eraldatuz 2030 eraldaketa-planerako 935 milioi gehitzeaz gain. Jaurlaritzak 1.801 milioi bideratu ditu gazteentzat eta familientzat, eta 1.730 milioira igo du inbertsio publiko propioa.
Iberdrolak 5.307 milioi euro irabazi ditu irailera arte, iaz baino % 3 gutxiago aurretiko gainbalioagatik
Urteko lehen bederatzi hilabeteetan % 4 handitu ditu inbertsioak, 8.964 milioi euroraino. Horietatik % 60 baino gehiago Erresuma Batuan eta AEBn egin dira eta horien % 55 sareen negoziora bideratu dira. Iberdrolak gutxienez 0,25 euroko dibidendu "errekorra" proposatuko du akzioko, 2024ko lehen bederatzi hilabeteetan baino % 8,2 gehiago, alegia.
Amazonek 30.000 langile kaleratuko ditu astearte honetatik aurrera
Negozio-lerro guztietan izango du eragina erabakiak. Azken hiru urteetan multinazionalak 27.000 lanpostu inguru suntsitu ditu, modu progresiboan.
Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du 2026rako aurrekontu proiektua
Jaurlaritzako bozeramaileak aurreratu duenez, "jendeari interesatzen eta kezkatzen zaion gaien inbertsioak eta partidak handituko dira".
Bizkaiko autoeskolek greba egingo dute azaroaren 4an eta 5ean
ELAk eta CCOOk deialdia iragarri dute, hitzarmenaren negoziazioaren "bloke patronala" gaitzesteko.
Avanza enpresaren zuzendaritzak eta langileen batzordeak aurreakordioa lotu dute: amaitu egin da Lurraldebuseko lan-gatazka
Gipuzkoako Foru Aldundia pozik agertu da Avanza enpresako langileen "lan-baldintzak hobetzen" dituen aurreakordioarekin. Lanaldia murriztea eta soldata % 12,10 igotzea daude jasota aurreakordioan, besteak beste.
Zer gertatuko da orain Talgorekin, Jose Antonio Jainaga ikertu ondoren?
Israelgo armamentu-enpresa bati ustez altzairua saltzeagatik Auzitegi Nazionalean irekitako auziak zalantzak sortu ditu Talgoren % 30 erosteko operazioaren etorkizunaren inguruan. Euskal erakundeek konpromisoari eutsi diote, baina Espainiako Gobernuak inbertsioa geldiaraz dezake.