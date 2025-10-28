Talgo
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak Talgo operazioaren alde egiten jarraitzen du, Jainagaren gaineko ikerketa gorabehera

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Sidenorrek Talgoren akzioen zati bat erosteko prozesuaren alde egiten jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak, nahiz eta Auzitegi Nazionalak Jose Antonio Jainaga presidentearen gaineko ikerketa abiatu, "bi gauza ezberdin" direlako.

Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X