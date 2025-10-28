PRESUPUESTOS 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PP pide que los presupuestos estén más cerca de los problemas reales de la gente

laura garrido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Garrido: "Aurrekontu kontinuistak izango dira, eta politikak ez badira aldatzen emaitzak berdinak izango dira"
author image

EITB

Última actualización

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha explicado que su partido prevé que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que se aprueba este martes será continuista en relación a los precedentes. "Serán continuistas porque la vivienda, la seguridad y la sanidad siguen siendo los principales problemas de los vascos cuando llevamos un tercio de la legislatura. Cuando se aplican las mismas políticas los resultados son los mismos", ha advertido.

Presupuestos vascos 2024 PP Vasco Gobierno Vasco Economía

Más noticias sobre economía

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El Gobierno Vasco aprueba un proyecto de presupuestos de 16 378 millones para 2026, con más inversión en vivienda y servicios públicos

El proyecto incrementa un 4,1 % el gasto ordinario y refuerza áreas como Salud, Educación, Vivienda y Seguridad, además de incluir 935 millones para el plan transformacional “Euskadi Eraldatuz 2030”. El Ejecutivo destina 1.801 millones a jóvenes y familias, y eleva la inversión pública propia hasta 1.730 millones.
iberdrola-dorrea-bilbao-efe
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Iberdrola gana 5307 millones hasta septiembre, un 3 % menos por efecto plusvalía previa

En los nueve primeros meses del año las inversiones aumentaron un 4 %, hasta los 8964 millones de euros, de las que más del 60 % correspondieron a Reino Unido y Estados Unidos, y el 55 % de las mismas se destinaron al negocio de redes. Iberdrola propondrá un dividendo "récord" de, al menos, 0,25 euros por acción. Esto supone un incremento del 8,2 % respecto a los nueve primeros meses de 2024.

Cargar más
Publicidad
X