Garrido: "Aurrekontu kontinuistak izango dira, eta politikak ez badira aldatzen, emaitzak berdinak izango dira" 

laura garrido
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, astearte honetan onartu den 2026rako aurrekontu proiektua "kontinuista" izango da, eta "ez da eraginkorra" izango. "Mahai gainean ditugun arazoak legealdi hasieran genituen arazoak dira: etxebizitza, segurtasuna edo osasuna. Ez dira eraginkorrak aurrekontuak", esan du. 

