El proyecto de presupuestos inicia su tramitación parlamentaria, que culminará el 23 de diciembre con su aprobación definitiva

Noël D'Anjou entrega a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, (i) el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026
Parlamento Vasco, esta mañana. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Hasi da abenduaren 23an onartuko den aurrekontu proiektuaren Legebiltzarreko ibilbidea

Las comparecencias de los consejeros para presentar los presupuestos de sus respectivos departamentos se han programado para los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre. La aprobación definitiva de las cuentas se producirá el próximo 23 de diciembre.

Con la declaración de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, las tres capitales de la CAV son ya zonas tensionadas para el alquiler de vivienda

La resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana incluye también a Astigarraga y Usurbil. Con la publicación en el BOE de la declaración desde este viernes todos los nuevos contratos de alquiler de vivienda en estas cuatro localidades deberán estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que evitará incrementos desproporcionados. También puede producir una menor rotación.

