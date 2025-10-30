Hasi da abenduaren 23an onartuko diren aurrekontuen Legebiltzarreko ibilbidea
Sailburuek euren sailetako aurrekontuak aurkezteko egingo dituzten agerraldiak azaroaren 3, 4, 5 eta 6rako programatu dira. Kontuak abenduaren 23an onartuko dira behin betiko.
Volkswagen taldeak mila milioitik gorako galerak izan ditu hirugarren hiruhilekoan, muga-zergak eta Porscheren arazoak direla eta
AEBko muga-zergen igoerak eta Porsche kirol-autoen fabrikatzailearen estrategia-aldaketak (errekuntza-motorra duten modeloen ekoizpena mantendu nahi du) 7.500 milioi euroko karga gehigarria ekarri dio taldeari. Karga horiek gabe, errentagarritasun-operatiboa % 5,4koa izango litzateke.
Bilbo eta Gasteiz sartuta, EAEko hiru hiriburuak alokairuko eremu tentsionatu dira dagoeneko
Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren ebazpenak Astigarraga eta Usurbil ere barne hartzen ditu. Behin EAOn argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioari lotuta egon beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.
KPIa hamarren bat igo da urrian, % 3,1era arte, eta 2024ko ekainetik izan duen tasarik altuena da
Batez ere elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen gorakada. Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da, % 2,5eraino.
BBVAk % 4,7 gehiago irabazi du irailera bitartean eta 7.978 milioiko mozkin garbia lortu du
Erakundeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dizkion emaitzen arabera, % 2 hazi da (% 12,6, dibisen aldaketa kontuan hartu gabe), 19.246 milioi euroraino, Espainiak, Mexikok eta Turkiak bultzatuta.
Garraio publikorako deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Aldundiak
Ahaldun nagusiak iragarri du hobaria zabaltzeko izapideak hasiko dituela, eta Espainiako Gobernuari datorren urterako dituen asmoak argitzeko eskatu dio.
EHUko errektoreak adierazi du Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu-proiektuak Unibertsitatea paralisira eramango duela
Sailak % 6,3 handitu du unibertsitate publikorako diru-partida (19 milioi euro). Errektorearen arabera, zenbateko horrek urtea galerarik gabe ixteko baino ez du balioko. Joxerramon Bengoetxeak aurrekontuen proiektua berrikusteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Garrido: "Aurrekontu kontinuistak izango dira, eta politikak ez badira aldatzen, emaitzak berdinak izango dira"
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, astearte honetan onartu den 2026rako aurrekontu proiektua "kontinuista" izango da, eta "ez da eraginkorra" izango.
Tolosako Asuncion klinikako langileek subrogazioa eskatu dute "% 100 publikoa" izango den ospitalean
Osasun sailburuari eskatu diote Onkologikoan erabili duten ereduari jarraitzeko eta klinikako 350 langileak subrogatzeko. Azaroaren 22an manifestazioa egingo dute Tolosan.
Eusko Jaurlaritzak Talgo operazioaren alde egiten jarraitzen du, Jainagaren gaineko ikerketa gorabehera
Sidenorrek Talgoren akzioen zati bat erosteko prozesuaren alde egiten jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak, nahiz eta Auzitegi Nazionalak Jose Antonio Jainaga presidentearen gaineko ikerketa abiatu, "bi gauza ezberdin" direlako.