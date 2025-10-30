2026RAKO AURREKONTUAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hasi da abenduaren 23an onartuko diren aurrekontuen Legebiltzarreko ibilbidea

Noël D'Anjou entrega a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, (i) el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026
18:00 - 20:00
Eusko Legebiltzarra, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Sailburuek euren sailetako aurrekontuak aurkezteko egingo dituzten agerraldiak azaroaren 3, 4, 5 eta 6rako programatu dira. Kontuak abenduaren 23an onartuko dira behin betiko.

EAEko Aurrekontuak 2025 Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Bilbo eta Gasteiz sartuta, EAEko hiru hiriburuak alokairuko eremu tentsionatu dira dagoeneko

Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren ebazpenak Astigarraga eta Usurbil ere barne hartzen ditu. Behin EAOn argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioari lotuta egon beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X