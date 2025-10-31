'CAMIONADA'
Decenas de camiones obstaculizan el tráfico en Pamplona para reivindicar mejores condiciones

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dozenaka kamioik zirkulazioa oztopatu dute Iruñean, baldintza hobeak aldarrikatzeko
EITB

Desde la asociación Tradisna llevan meses reivindicando una "fiscalidad justa", la suspensión del cobro de peajes al transporte pesado o la mejora de infraestructuras. 

Pamplona Transporte de mercancías Economía

