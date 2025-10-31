KAMIOILARIEN PROTESTA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Dozenaka kamioik trafikoa oztopatu dute Iruñean, baldintza hobeak aldarrikatzeko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tradisna elkarteak hilabeteak daramatza "fiskalitate justua", garraio astunari bidesarien kobrantza etetea edota azpiegiturak hobetzea aldarrikatzen. 

Iruñea Merkantzia-garraioa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X