Declaración de la renta: Esto es lo que debes tener en cuenta antes de que acabe el año

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errenta aitorpenean gutxiago ordaindu nahi duzu? Hona hemen urtea amaitu aurretik kontuan hartu beharrekoak
EITB

Última actualización

Puede que veas un poco lejos la próxima declaración de la renta, pues hasta la primavera de 2026 no tienes que ajustar cuentas con Hacienda, pero es ahora, antes de que termine el ejercicio 2025, cuando debes tomar medidas para desgravar más. A faltas dos meses para que acabe el ejercicio fiscal, el economista Arkaitz Urdapilleta nos da algunos consejos. 

 

Comunidad Autonóma Vasca Diputación Foral de Bizkaia Bizkaia Gipuzkoa Diputación Foral de Gipuzkoa Araba-Álava Economía

