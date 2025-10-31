Errenta aitorpena: urtea amaitu aurretik kontuan hartu beharrekoak
Datorren urteko errenta aitorpenerako oraindik hilabete asko geratzen bada ere, 2025eko ekitaldia amaitu aurretik, hainbat neurri har ditzakezu zergak arintzeko. Urtea amaitzeko bi hilabete falta direnean, Arkaitz Urdapilletarengana guri zenbait aholku eman dizkigu faktura fiskala murrizteko.
Zure interesekoa izan daiteke
62 urteko gizon bat hil da Iturmendin, lan-istripu batean
Egurgilea mozketa lanak egiten ari zen Nafarroako herrian, Maugiaburu inguruan.
EAEk Espainiako Estatuari ordainduko dion Kupoa 1.532 milioikoa izango da 2026an, % 2,9 gehiago
2025ean 1.407 milioi euro ordaindu ditu guztira, baina ostegun honetan argitaratutako aurrekontuak kalkulatu du aurtengo azken likidazioa handiagoa izango dela, 1.700 milioikoa, hau da, aurreikusitakoa baino 293 milioi gehiago.
Europako Banku Zentralak interes-tasak % 2an mantendu ditu inflazioa egonkor dagoelako
EBZren Gobernu Kontseiluak, Florentzian bilduta, uste du "ekonomiak hazten jarraitu duela, nahiz eta nazioarteko ingurunea zaila izan".
Volkswagen taldeak mila milioitik gorako galerak izan ditu hirugarren hiruhilekoan, muga-zergak eta Porscheren arazoak direla eta
AEBko muga-zergen igoerak eta Porsche kirol-autoen fabrikatzailearen estrategia-aldaketak (errekuntza-motorra duten modeloen ekoizpena mantendu nahi du) 7.500 milioi euroko karga gehigarria ekarri dio taldeari. Karga horiek gabe, errentagarritasun-operatiboa % 5,4koa izango litzateke.
Hasi da abenduaren 23an onartuko diren aurrekontuen Legebiltzarreko ibilbidea
Sailburuek euren sailetako aurrekontuak aurkezteko egingo dituzten agerraldiak azaroaren 3, 4, 5 eta 6rako programatu dira. Kontuak abenduaren 23an onartuko dira behin betiko.
Bilbo eta Gasteiz sartuta, EAEko hiru hiriburuak alokairuko eremu tentsionatu dira dagoeneko
Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren ebazpenak Astigarraga eta Usurbil ere barne hartzen ditu. Behin EAOn argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioari lotuta egon beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.
KPIa hamarren bat igo da urrian, % 3,1era arte, eta 2024ko ekainetik izan duen tasarik altuena da
Batez ere elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen gorakada. Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da, % 2,5eraino.
BBVAk % 4,7 gehiago irabazi du irailera bitartean eta 7.978 milioiko mozkin garbia lortu du
Erakundeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dizkion emaitzen arabera, % 2 hazi da (% 12,6, dibisen aldaketa kontuan hartu gabe), 19.246 milioi euroraino, Espainiak, Mexikok eta Turkiak bultzatuta.
Garraio publikorako deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Aldundiak
Ahaldun nagusiak iragarri du hobaria zabaltzeko izapideak hasiko dituela, eta Espainiako Gobernuari datorren urterako dituen asmoak argitzeko eskatu dio.